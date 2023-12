"Qui veut tuer Bonaparte ?" : le récit très détaillé de la prise de Toulon, premier exploit de Bonaparte

Plusieurs fois au cours de la lecture, on se prend d'admiration pour les connaissances de l'auteur à la fois en matière d'artillerie et de navigation marine. A-t-il été lui-même militaire ou navigateur ? On le croirait tant il est précis dans ses descriptions. Son vocabulaire est riche et son style clair.

Au fil du récit, on croise plusieurs personnages qui joueront, plus tard, un rôle dans l'Empire : Junot, Victor, Marmont... Les voir à leurs débuts les rend sympathiques. On apprécie aussi de rencontrer le général Dugommier dont le portrait (p. 121) est haut en couleurs.