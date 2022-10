Qui seront les enthousiastes de l’Europe de la défense maintenant qu’elle s’ébauche sous leadership allemand ?

Le chancelier allemand Olaf Scholz à côté d'un système de roquettes à lancement multiple (MLRS - MARS II) des forces armées allemandes Bundeswehr.

Atlantico : L’Allemagne a lancé le projet d’un bouclier européen antimissile il y a quelques semaines. Est-ce une ébauche d’Europe de la défense sous leadership allemand qui se dessine ?

Bruno Alomar : Oui, bien sûr. C’est ce que nous sommes quelques-uns à dire depuis des années sans être entendus : l’Allemagne n’envisage pas d’Europe de la défense qui puisse consister en autre chose qu’un renforcement du pilier européen de l’Otan, sous leadership allemand. Il y a donc un contresens majeur qui a été fait par les autorités françaises – au-delà d’un certain agacement lié au fait que Berlin n’a pas jugé utile de prévenir Paris – avec l’annonce d’un plan massif de réarmement allemand suite à l’invasion de l’Ukraine.

A quel point cette situation est-elle révélatrice du climat de la relation franco-allemande à l’heure actuelle ?

Cela fait des années que nous alertons, là encore peu nombreux, sur le fait que les autorités françaises – ceci est bien antérieur à Emmanuel Macron – s’imaginent un couple franco-allemand aux commandes de l’Union européenne…qui en réalité n’existe pas. L’Allemagne, depuis une dizaine d’années, fait clairement la politique de ses intérêts, sans se soucier vraiment des propositions faites par la France en matière européenne. Par ailleurs, au sein des institutions européennes, c’est un logiciel anglo-saxon, c’est-à-dire britannico-scandinavo-allemand qui prévaut (concurrence, libre marché etc.), même s’il a commencé à être tempéré depuis quelques années par l’évolution du monde (la Chine jugée désormais « rival systémique », le combat contre les GAFAM etc.)

Est-ce condamnable ? Comme je l’ai déjà écrit dans vos colonnes, il ne faut pas faire grief à l’Allemagne de chercher son intérêt et celui du peuple allemand. Il faut en revanche s’interroger sur la perception erronée que les élites françaises dirigeantes ont de l’UE d’une part, de l’Allemagne d’autre part.

Quatorze pays ont signé une « lettre d’intention » concernant le lancement de l’European Sky Shield. Le projet allemand pourrait-il séduire plus que ne l’ont fait les diverses tentatives françaises ? La France doit-elle se préparer à un désaveu concernant son importance en Europe ?

Le désaveu est hélas puissant. Il s’explique par une raison simple, et pourtant mal comprise : l’UE est d’abord et avant tout une organisation internationale spécialisée dans les questions économiques. C’est donc au travers de l’état de son économie que chacun des membres est jugé par les autres. Or, dans l’UE, personne ou presque n’éprouve de particulière admiration pour l’économie française, qui a été incapable de se réformer depuis 30 ans, et dont les finances publiques sont en piteux état.

Dans un tel contexte, nos partenaires européens sont incapables d’imaginer que la France, si mal gérée, puisse avoir une BITD qui marche, et une armée très au-dessus de toutes les autres. C’est d’autant plus incompréhensible pour nos partenaires que leur appartenance à l’OTAN les dispense de seulement se poser la question. Nos dirigeants ne comprennent pas ce point essentiel, pas plus que beaucoup de nos militaires.

Pour autant, au vu de la vision allemande en matière de défense et de son « track record » en la matière, est-il souhaitable de voir émerger une défense européenne chapeautée par l’Allemagne ?

Oui et non.

Non car une Europe de la défense chapeautée par l’Allemagne ira forcément à l’échec. Car l’Allemagne laissera bien sûr les Etats-Unis à la manœuvre, ce qui est contradictoire avec l’idée même d’une Europe de la défense.

Oui, pour la même raison, si l’on pense que l’échec de l’Europe de la défense est la condition nécessaire pour que l’UE demeure ce qu’on peut souhaiter qu’elle soit : une organisation économique, et pas grand-chose de plus.

