Quelques films sur Napoléon : l’Empereur a inspiré environ 700 films, du plus hagiographique au plus critique. En voici quelques-uns parmi les plus réussis

Né le 21 février 1885 à Saint-Pétersbourg d’un père et d‘une mère acteurs, Alexandre Guitry, dit Sacha Guitry, fut l’un des plus brillants créateurs français de son époque. Scénariste, réalisateur, librettiste, acteur et dramaturge, on lui doit cent-vingt-quatre pièces de théâtre dont beaucoup connurent et font encore d’immenses succès : Mon père avait raison (1920), Désiré (1928), Faisons un rêve (1934), Quadrille (1954), et aussi trente-six films, dont dix-sept adaptations de ses pièces, où cet acteur-né aimait le plus souvent à se réserver un rôle.

Grâce à son père qui dirige le théâtre de la Renaissance, il entreprend d’abord une carrière de comédien, mais il s’affirme très vite dans l’écriture. Sa plume est étincelante, son esprit, acerbe, sa culture, immense, et sa facilité, désarmante. Le public va vite l’adorer. Sa méthode, qu’il utilisera plus tard au cinéma ? S’approprier les règles et les codes d’un genre pour les détourner et les plier à son propre style.

Comprenant que le cinéma va lui permettre de pérenniser ses pièces, il en adapte quelques-unes pour le grand écran. Après la guerre, suspecté- à tort- d’avoir été complaisant avec l’occupant allemand, il fait un peu de prison… Le ton de ses créations devient mélancolique et désabusé. On finit par lui demander de grosses productions historiques dont Si Versailles m’était conté et Napoléon, des fresques brillantes, truffées de mots d’esprit, et portées par des distributions prestigieuses. En 1957, très affaibli par la maladie, il écrit et réalise son dernier film, Les Trois font la paire en 1957, avec, en tête d’affiche, Michel Simon et Sophie Desmarets. Il meurt d’un cancer la même année chez lui, à Paris, dans son hôtel particulier de l’avenue Elisée-Reclus.