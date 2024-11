Révolution musicale

Quand Kate Bush explosait le mythe de l’artiste torturé avec son album génial Hounds of Love

L'« artiste torturé » est un trope omniprésent dans le discours musical, de Beethoven et Robert Schumann à Kurt Cobain et Amy Winehouse. Il est perpétué dans la culture populaire dans des films comme Whiplash (2014) et A Star Is Born (2018).