"Pythéas, explorateur du Grand Nord" de François Herbaux : explorez les méandres de la légende et de la réalité du découvreur antique du Grand Nord

"Pythéas, explorateur du Grand Nord" de François Herbaux est publié aux éditions Les Belles Lettres.

Pythéas, explorateur du Grand Nord

De François Herbaux

Les Belles Lettre

Parution le 12 janvier 2024

248 pages

17,9 €

Notre recommandation : 3/5

THÈME

A l'époque, ils étaient loin d'être d'accord ! Est-ce que cet explorateur, ou ce marchand, avait bien navigué jusqu'au Grand Nord, avait-il découvert l'Ultima Thulé - l'île où les nuits sont sans fin en hiver, et les jours sans nuit en été ? Car du IVème siècle avant Jésus Christ, jusqu'à aujourd'hui, ce voyage du marseillais Pythéas a posé et pose encore bien des questions ! Pourquoi ? Tout simplement parce que son œuvre scientifique s'est perdue et qu'il n'en subsiste que des fragments. Les philosophes et savants grecs et romains, Strabon, Pline l'ancien, Diodore de Sicile, le Scholiaste d'Apollonios de Rhodes se perdaient déjà en conjectures, devant cet étonnant voyageur qui partit vraisemblablement à la découverte du pôle Nord, navigua contre vents, marées, et glaces, au moins jusqu'aux portes de l'Islande, et revint au pays avec un traité qui fit grand bruit, aujourd'hui disparu, De l'Océan.

Cet essai retrace ces débats et polémiques, ces recherches de la vérité sur l'œuvre d'un grand scientifique que beaucoup ont oublié - sauf les marseillais qui l'ont placé en statue sur la façade de la Chambre de Commerce, dominant la Canebière ! Marseillais ? Attention, l'enjeu de ces démêlés scientifico-politiques est aussi de savoir s'il était grec ou gaulois - mais marseillais sans aucun doute ! Gloire nationale et méridionale, son audace lui fit explorer et découvrir (pour le monde gréco-romain de l'époque) peut-être la Mer Baltique, assurément la Mer du Nord et la Mer de Norvège, jusqu'à la limite infranchissable du "poumon marin", la glace de mer ! Un parcours qui vaut bien cette nouvelle synthèse du "dossier Pythéas" !

POINTS FORTS

La reconstitution du voyage de Pythéas, dont on a pu penser qu'il alla jusqu'au Groenland, est une aventure étonnante pour l'époque et passionnante encore aujourd'hui. Elle ne peut cependant être reconstituée qu'à travers les écrits des scientifiques, navigateurs, érudits, philosophes, astronomes qui ont approché son œuvre et en ont cité ou contesté des extraits.

François Herbaux, menant l'enquête, dresse aussi le portrait d'un homme qui fut assurément un grand scientifique - pour avoir recherché le pôle céleste, défini précisément la latitude de la ville de Marseille, proposé l'explication des marées et fait le lien entre la rotondité de la terre et la durée des nuits et des jours polaires, déjà relatés à l'époque.

Astronome, mathématicien, observateur des peuples rencontrés ; mais la difficulté à les situer fut sujet d'autres débats sur la réalité et l'amplitude du voyage. Car à l'époque, il n'était question ni de Bretagne - grande ou finistérienne - ni de Danemark, de Norvège, d'Estonie, de Finlande ou d'Islande.

Marchand peut être ; il est question dans les "fragments" qui lui sont attribués, de commerce de l'étain et de l'ambre gris, ce "minéral" issu de la digestion des cachalots, et dont on fit, et fait encore, des parfums.

François Herbaux, croise et confronte les sources et les opinions, mêlant à l'histoire beaucoup d'auteurs et géographes - de l'antiquité, du moyen âge, des 18 et 19èmes siècles, moins connus du grand public qu'un Jules Verne, qui contribua à la légende, et plus près de nous encore, les navigateurs Alain Bombard et Jean Louis Etienne.

L'ensemble des "fragments" est présenté en fin d'ouvrage, classés par auteurs qui les citent, vestiges de l'œuvre initiale, objets de tant d'exégèse.

QUELQUES RÉSERVES

Vous l'avez sans doute compris, Pythéas, Explorateur du Grand Nord n'est pas un récit de voyage mais une enquête sur la réalité d'une découverte très probable. Exégèse est sans doute le mot qui caractérise cet essai, tant il s'attache à examiner toutes les sources, tous les arguments pour et contre et tous les auteurs concernés. La paternité de ce voyage fit controverse, tout autant que la situation de la mythique île de Thulé, dont la localisation oscille entre le Groenland (un peu), l'Islande (beaucoup), les Iles Féroé (pourquoi pas), les rivages de l'Estonie (les Estoniens en sont très convaincus !).

ENCORE UN MOT...

Cet essai qui distille 23 siècles de témoignages, est d'un atypisme revigorant. François Herbaux nous prend par la main afin d'explorer les méandres de la légende et de la réalité, sur l'œuvre de celui qui fut sans doute le premier grand géographe "gaulois" par sa ville d'attache, Marseille !

UNE PHRASE

" Le Marseillais est encore appelé le «très savant Pythéas» par Martianus Capella, auteur d'un ouvrage poétique et encyclopédique en latin, Les Noces de Philologie et de Mercure, qui mentionne ses découvertes à propos du Soleil de minuit et de l'île de Thulé. Le fragment transmis par Martianus Capella confirme l'intérêt de Pythéas pour la variabilité de la durée des jours en fonction de la latitude. Il semble aussi souligner le lien de causalité entre cette question et celle de la sphéricité de la Terre." P 28

Extrait de la postface signé de Monique Mund-Dopchie, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain :

" Avec ce nouveau livre, François Herbaux peaufine une enquête déjà largement entamée, concernant, d'une part, les sources fragmentaires transmises par l'héritage antique sur l'exploration de l'orbe septentrional effectuée par Pythéas et les descriptions et observations qui en ont résulté, d'autre part, les multiples interprétations et usages qui en ont été faits au cours des siècles. Il dispose ainsi d'un corpus de textes relatifs à la survie du Massaliote, à la fois énorme et d'une diversité époustouflante, dont ce nouveau livre constitue un condensé. On ne peut qu'admirer l'aisance avec laquelle [il] se meut dans les ouvrages et articles scientifiques consacrés explicitement au voyage et à ses étapes, dans les échanges épistolaires et joutes entre savants, dans les rubriques de dictionnaires spécialisés ou conçus pour le grand public, dans les romans historiques, les bandes dessinées, les fictions fantastiques, les médias, bref quasiment partout où l'on peut trouver des références ou des allusions à Pythéas. " P 216

L'AUTEUR

François Herbaux est un journaliste scientifique aux attaches franco-belges. Il a fait de la promotion de la culture scientifique, d'une vulgarisation argumentée de l'archéologie et de l'histoire ancienne son identité littéraire. Installé à Marseille depuis 1992, il a contribué à la rédaction du Magazine de la Région avant d’assurer la mission de développement de la culture scientifique en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le Conseil Régional, initiant la création du réseau Culture science Paca.

S'il n'est pas helléniste, il a écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire et la préhistoire, dont une étude sur Marie-Madeleine, Une femme culte, disciple de Jésus Christ et Patronne de la Provence, dont les reliques sont conservées à la Basilique Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, proche de Marseille. Il est reconnu par les historiens comme un des meilleurs spécialistes de la vie de Pythéas de Marseille, pour lequel il a déjà publié deux ouvrages : Puisque la Terre est ronde et Les nuits blanches de Pythéas de Marseille, ce dernier mêlant sources historiques et fiction.