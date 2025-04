Produire de l’énergie ou réduire les tsunamis : voilà comment la recherche sur les ondes soniques pourrait libérer le potentiel des vagues océaniques

Mathématicien appliqué et ingénieur. Ses recherches se concentrent sur la dynamique des fluides et les phénomènes non linéaires. Plus précisément, elles portent sur l’étude des « ondes acoustico-gravitationnelles » — un domaine émergent qui suscite un intérêt croissant au sein de la communauté scientifique. Ce champ trouve de nombreuses applications en physique mathématique, océanographie physique, analogies quantiques, écoulements diphasiques, exploitation de l’énergie des vagues et biologie marine, en abordant des questions parmi les plus complexes, avec un impact significatif sur la science et la société.