Présidentielle 2022 : un duel Rachida – Anne ça aurait de la gueule

Rachida Dati et Anne Hidalgo vont-elles se lancer dans la campagne présidentielle de 2022 dans les prochains mois ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Rachida Dati vient, avec des mots à peine couverts, de déclarer qu’elle se verrait bien dans la compétition. Pour Anne Hidalgo, c’est quasiment acquis. Ça fait plusieurs jours qu’elle multiplie les phrases et les initiatives dans ce sens.

A cet affrontement, nous voyons un avantage certain : la clarté politique. L’une est de droite, très à droite. L'autre est de gauche, très à gauche. Pour ne pas être taxé de sexisme, nous nous abstiendrons d’écrire qu’elles ne sont pas moches à regarder.

Pour Rachida Dati, la tâche s’annonce ardue. Elle peut compter sur Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand pour lui tirer dans les pattes. Ils sont tous candidats à la candidature. Sans oublier Laurent Wauquiez qui vient de faire savoir que ça le démangeait aussi.

Pour Anne Hidalgo, ce sera nettement plus facile. Un seul et tout petit obstacle : François Hollande cornaqué par Laurent Joffrin pour une éventuelle candidature en 2022. Au fait, il devient quoi l’ancien patron de Libération ? On n’entend plus parler de lui. Holland lui a-t-il dit « laisse tomber » ?

Cette avalanche de candidats à droite nous interroge. Alors que tous les sondages prédisent un deuxième tour Marine Le Pen – Macron, ils semblent croire en leurs chances. Ils sont tellement nombreux à vouloir y aller qu’on se demande s’ils ne disposent pas de sondages confidentiels leur permettant d’espérer.

Pour notre part, notre choix est fait. Nous voterons pour Rachida Dati. Une présidente issue de l’immigration permettrait de réconcilier la France des villes et des campagnes, la France des beaux quartiers et des banlieues. Et comme notre cœur balance, nous verrions bien Anne Hidalgo en Premier ministre. Elle aussi est issue de l’immigration.