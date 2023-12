"Premier amour" : une tragi-comédie burlesque très autobiographique

Le texte complètement décousu, fait de saynètes qui disent tout et leur contraire avec un certain humour. Ce personnage désorienté, aux réflexions à la fois sensées et insensées mais toujours surprenantes, fait le sel de cette pièce. Il joue avec les mots, s’amuse des situations qu’il provoque, est fasciné par les cimetières, préfère nettement les morts aux vivants et ne s’en laisse pas conter : il entend faire ce qu’il veut et il le fait.

Le jeu extraordinaire de Dominique Valadié, comédienne toute en nuances, à la fois résignée et révoltée, mais qui nous assène l’ensemble avec force et conviction. Elle possède une voix qu’elle module selon ce qu’elle a à dire et joue de l’étrangeté de son personnage avec un talent consommé.

Quoique simple, la mise en scène est amusante et originale.