Prabowo Subianto : « Pourquoi je me présente à la présidentielle indonésienne »

Le candidat à la présidentielle et ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, lors d'un rassemblement électoral au stade Gelora Bung Karno à Jakarta, le 10 février 2024.

Au cours des dix dernières semaines, j'ai parcouru l'Indonésie pour ma campagne présidentielle. J'ai visité des villes et des villages, rencontré des milliers de personnes de toutes confessions et de toutes ethnies, des gens ordinaires, des parents, des enseignants, des étudiants et de jeunes professionnels, des travailleurs de la santé, des soldats et des agriculteurs, des hommes d'affaires et des commerçants. Je leur ai fait part de ma vision de l'Indonésie et ils m'ont fait part de leurs attentes et de leurs rêves. Cette expérience extraordinaire m'a beaucoup appris.

Lors d'une de ces réunions, un jeune étudiant m'a demandé pourquoi je me présentais à nouveau aux élections présidentielles. En substance, la raison pour laquelle je me présente est la même que celle qui, lorsque j’étais jeune, m’a amené à devenir un soldat risquant sa vie au combat puis un commandant ayant eu l'honneur de diriger des troupes à la guerre. Je me présente pour la même raison que celle qui m'a poussé à entrer en politique et à me lancer dans la vie publique. Parce que j'aime mon pays et parce que je veux le servir ! Parce que pour moi, l'Indonésie est la première des choses !

Mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Je me présente également parce qu'après une si longue vie au service de mon pays, je pense être le candidat le mieux qualifié pour ce dont l'Indonésie a besoin à ce moment charnière de son histoire, à savoir la continuité, le leadership, la vision et l'unité. L'unité avant tout !

Ne vous y trompez pas : les élections du 14 février sont les plus importantes que l'Indonésie ait connues depuis ses premières élections démocratiques. Ces élections détermineront l'avenir de notre pays et pour construire l'avenir que nous souhaitons, il n’y a pas d’autre voie que de faire preuve d’une détermination comme d’une cohérence dans l’action sans faille. C'est aussi pour cette raison que je me présente. J'ai montré par le passé que pour moi, l'Indonésie passe avant tout. C'est par souci d'unité et dans l'intérêt supérieur de notre pays qu'il y a quatre ans, j'ai mis de côté ma rivalité avec le président Jokowi et que j'ai accepté son invitation à œuvrer à son projet pour l'Indonésie en tant que ministre de la défense.

Par conséquent, le 14 février, lorsqu'ils s'apprêteront à voter, les Indonésiens devront se poser quelques questions simples. Veulent-ils que les réformes ambitieuses et transformatrices des années Jokowi se poursuivent jusqu'à ce que l'Indonésie réalise son véritable potentiel en tant que grand pays développé et troisième plus grande démocratie du monde ? Veulent-ils que leur pays poursuive sur la voie de la croissance, du développement et de la justice économique ? Veulent-ils la modernisation de nos forces armées afin que notre armée soit en mesure de garantir notre sécurité et notre souveraineté dans un monde où la sécurité devient de plus en plus précaire ? Veulent-ils que l'Indonésie assume ses responsabilités en tant que puissance en pleine expansion ? Qu’elle contribue à la paix et à la stabilité dans notre région ? Veulent-ils que les politiques et les programmes de santé, d'éducation, d'aide sociale et de développement rural, à vocation sociale, se poursuivent et se développent ? Rêvent-ils d'un pays autosuffisant en énergie, en nourriture et en eau, où des millions de personnes sortiraient de la pauvreté ? D'un pays où la politique deviendrait plus démocratique et plus ouverte et où il y aurait une mobilité sociale pour tous ?

Au cours des huit dernières années, le président Jokowi a fait avancer cet ambitieux programme de réformes et de modernisation, au prix d'efforts considérables et face à une opposition acharnée. Qui mieux que moi, qui ai été l'un de ses plus proches collaborateurs dans ce projet pour l'Indonésie que nous voulons, peut poursuivre ce travail ? Qui pourrait mieux unir le peuple indonésien dans la poursuite de l'avenir radieux que notre pays et notre peuple méritent ? J'ai choisi comme candidat à la vice-présidence Gibran Rakabuming Raka, un jeune et brillant politicien, qui a excellé en tant que maire de Surakarta. Il suffit de voir les performances de Gibran dans les débats, de voir comment il interagit avec les gens dans nos rassemblements et nos réunions pour comprendre qu'il est le meilleur choix pour le poste. En intégrant Gibran dans l'équipe, je m'assure que la jeunesse indonésienne aura son représentant dans le bureau du président.

Ensemble, nous offrons au peuple indonésien non seulement la garantie de la continuité des réformes des huit dernières années, mais aussi la garantie que nous travaillerons pour l'avenir qu'il mérite. Le 14 février, les citoyens voteront au cours d'une journée qui sera une célébration de notre démocratie dynamique. Je suis convaincu qu'ils soutiendront ma candidature à la présidence. Non pas parce que je suis parfait. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait d'erreurs au cours des 72 dernières années. J'ai commis ma part d'erreurs, mais j'ai eu l'humilité d'en tirer les leçons. Les gens voteront pour moi parce qu'ils savent que je suis leur candidat. Parce que j'ai le meilleur programme. Parce que je suis le seul à pouvoir les unir dans la poursuite de l'Indonésie que nous voulons. Et surtout, parce qu'ils savent que je suis un homme de parole qui ne se reposera pas tant que je n'aurai pas tenu toutes les promesses que je leur ai faites.