Ann John's est épidémiologiste psychiatrique et ancienne médecin généraliste, avec une formation en santé publique. Ses principaux domaines d'intérêt sont l'épidémiologie et la prévention du suicide, l'automutilation et la santé mentale des enfants et des adolescents. Elle préside le groupe consultatif national du gouvernement gallois sur la prévention du suicide et de l'automutilation.