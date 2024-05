Pourquoi l’Europe devrait exploser. Pourquoi ce pourrait être une belle opportunité

L’Europe est désormais un nain utile, utile aux autres, mais pas à ses propres acteurs et citoyens.

La visite du dirigeant Chinois a démontré, pour ceux qui en doutaient encore, que l’Europe ne représente plus rien d’autre qu’un terrain touristique et un marché esclave de 445M de consommateurs, encore apprécié pour la seule utilisation de sa carte de crédit de ses habitants au profit du plus grand fournisseur du monde.

La Chine n’a rien lâché, sauf pour la vitrine, « un petit verre de Cognac sinon rien ! ». J’en suis ravi pour nos producteurs, mais ce n’est pas ce qui va sauver l’avenir de l’Europe, au contraire, elle ferait mieux de stocker ce magnifique alcool afin de nous permettre de boire pour oublier, quand l’Europe ne sera plus qu’un souvenir. L’Europe présente tous les signes annonciateurs de son explosion et c’est potentiellement une possible bonne nouvelle.

Elle a échoué sur le terrain économique. Bien entendu, nous « bénéficions » d’un florilège sans cesse croissant de normes Européennes sensées nous rendre identiques, mais c’est une illusion. Cette chimère crispe tout le monde, notamment les milieux économiques, qui ne supportent plus cet acharnement technocratique et politique à « pondre » des règles totalement inapplicables pour la plupart, contradictoires pour tant d’entre elles, qui poussent chacun à les réinterpréter à sa façon pour mieux s’y soustraire. Cela créé un peu plus chaque jour chez les acteurs économiques, mais aussi les citoyens, une panique et un dégoût, qui les en éloigne un peu plus définitivement chaque jour. Nous avons toujours autant de marchés que de pays, les cultures et les usages n’ont pas évolué d’un centimètre et le marché unique n’est qu’une illusion. Échec.

Elle a échoué sur le terrain international. L’Europe est désormais un nain utile, utile aux autres, mais pas à ses propres acteurs et citoyens. Incapable de parler d’une seule voix, ou de faire preuve de force et de vision, divisée sur les sujets clés, y compris l’écologie, qui a accouché péniblement de laborieux accords. Elle a été incapable d’avoir le moindre impact sur un quelconque conflit dans le monde. Tout le monde se fiche de son avis, et sans la place de la France à l’ONU, personne ne prendrait même le temps de se soucier de notre avis. L’Ukraine est un exemple flagrant de son impotence. 3 ans et la Russie progresse toujours, un peu plus chaque jour, malgré le coût dont nous n’avons pas les moyens. Échec.

Elle a échoué sur la vision et l’ambition. Je l’ai déjà évoqué à plusieurs reprises, je vais donc éviter de vous donner la sensation d’avoir à faire à un rédacteur chargé d’un Alzheimer précoce, mais l’Europe n’a ni vision, ni ambition. Elle est absente de tous les secteurs capables d’offrir une perspective d’évolution vers le haut de son économie et ainsi de réveiller les citoyens qui y verraient là, pourtant, une raison forte de soutenir ce continent. Éclairée quand il s’agit d’assumer sa position de « perdant », qu’elle exprime « brillamment » en devenant la reine de la régulation, l’arme des vaincus, elle est totalement aveugle face aux enjeux majeurs et aux secteurs clés, toujours à l’affût de fusions intra-européennes à interdire, préférant ignorer que 2 acteurs qui fusionnent peuvent certes être puissants en Europe tout en restant des nains au niveau mondial. Échec total.

Elle a échoué pour avoir grossi trop vite et assemblé un patchwork incohérent de pays qui divergent par leur stade de développement, leur vision politique et leur envie réelle de contribuer au fonctionnement de l’ensemble. Les agriculteurs sont le dernier exemple en date, de cet aveuglement Européen à promouvoir une vision libérale certes, mais mal interprétée, dénuée de réalisme, qui nous fait glisser dans les scores mondiaux, sans cesse depuis 15 ans (investissements technologiques, brevets, écarts de richesse, immigration non réussie, commerce extérieur, éducation..). Une étude de The Economist montrait le décrochage sur tous les critères qui « fabriquent » l’avenir d’un pays.

Elle met à sa tête des incompétents, fruits de compromis politiques, et lorsque par malheur une candidate est choisie pour sa compétence, mais d’origine étrangère, elle est immédiatement lynchée et renvoyée dans ses pénates, afin de laisser la compétence s’exprimer mais surtout pas en Europe !! Et quand il y a enfin un peu de compétence (Breton), les espoirs sont vite douchés, car cette compétence ne se met jamais « en marche », mais au ralenti. Échec et mat. Les Européens n’y croient plus et les seuls qui accèdent désormais au pouvoir, sont les populistes et les écologistes, que l’on sait « brillants », équipés d’un programme économique quasi communiste, y compris au RN, et nos concitoyens ne votent plus c’est que personne n’y croit plus. Abstention massive, extrêmes au pouvoir. Échec et mat.

Une fois aux mains des seuls populistes, dotés de compétences capables de nous faire passer du rang de médiocres à celui de vaincus en moins de 5 ans, l’Europe va définitivement exploser, et c’est peut-être une magnifique opportunité, une fois que nous chasserons les populistes, de re-fabriquer une Europe fière et solide, ambitieuse et cohérente, avec un nombre restreint de pays animés d’un véritable « affectio societatis ».

Pour convaincre et faire adhérer à un nouveau départ, un projet ambitieux, les politiques devront écrire leur vision, rassembler, s’assurer que les Etats qui y participeront définiront des règles claires, bâtiront un État Fédéral qui pourra parler d’une seule voix et sera doté de réels pouvoirs surpassant celui de chaque État, réduisant au passage l’immense masse de fonctionnaires surpayés à nous ruiner la vie, car ils deviendront alors des fonctionnaires comme les autres, payés normalement. Leurs actions devront être mesurées, et ainsi récompensées ou punies, en fonction de ces résultats, interdisant toute réélection à ceux qui n’auront pas atteint (et respectés) leurs objectifs.

C’est une toute nouvelle forme de gouvernance qui pourrait faire émerger un nouveau modèle de démocratie. Tant de traumatismes peuvent accoucher de tant de belles perspectives. Des mandats limités à 2, afin de s’assurer que chaque politique retournera goûter à la vraie vie après leurs termes. Des haut-fonctionnaires qui ne seraient pas protégés par une quelconque inamovibilité, mais aux ordres des politiques qui ont été élus, que cela leur plaise ou non. La fin du pouvoir des non-élus, destinés à redevenir des serviteurs de l’État. Tout bénéfice !

Les prochaines élections marqueront l’ascension des nuisibles finalement (malgré eux) utiles. C’est inévitable et le fait que les locomotives de l’Europe en soient les premières victimes, sera à la fois la preuve de leur incompétence à nous mener vers l’objectif qui était assigné à l’origine, mais également un point de non-retour indiscutable, car leur crédibilité sera définitivement ruinée. Encore une opportunité de reconstruire et de revenir aux sources.

Nous devons donc commencer, je sais, c’est toujours compliqué pour un politique, de penser à long terme, de penser à l’avenir. Comme ces politiques auront au moins un mandat pour réfléchir à l’avenir, nous pourrions être surpris de retrouver 5 ans plus tard des hommes et des femmes dotés d’une vision, capables de s’assembler en nombre restreint pour réanimer l’Europe telle qu’elle avait été rêvée et envisagée. Donc prenons les choses, et la défaite de la raison, par le bon bout de la lorgnette !