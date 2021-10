« Pour un choc de productivité négatif » ? Voilà pourquoi Sandrine Rousseau est dangereuse (mais l’inaction l’est tout autant)

Sandrine Rousseau sur un plateau de télévision avant un débat politique.

Sandrine Rousseau, la candidate lors des primaires écologistes, a annoncé vouloir « produire plus, avec un choc de productivité négatif » c’est à dire « consommer moins, et produire plus en France ». Est-ce réellement possible et quelles pourraient être les conséquences de ce choix ?

Christian Gollier est économiste à la Toulouse School of Economics et co-auteur des 4 e et 5 e rapports du GIEC.

Atlantico : À la fin du mois de septembre a eu lieu des primaires dans le parti écologistes, Sandrine Rousseau alors candidate à l ’ investiture des Verts a annoncé vouloir « produire plus, avec un choc de productivité négatif » c ’ est à dire « consommer moins, et produire plus en France ». Est-ce réellement possible ? La question concerne-t-elle plus la réduction de la productivité ou de savoir ce que l'on doit en faire ?

Gilles Babinet : Sandrine Rousseau souhaite voir un choc négatif de productivité. C'est particulièrement préoccupant, car c'est une remise en cause de la notion même de progrès.

"Le programme que je porte en étant économiste, c'est un choc de compétitivité négatif. C'est un choc de productivité négatif" explique Sandrine Rousseau au micro de Gregory Philipps . "Je suis économiste, et je vous dis qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini."

En environ 300 ans, la productivité annuelle dans le monde occidental (moins dans les pays en voie de développement mais quand même) a été multipliée par environ 130 (de 70cts à 110$) selon Paul Kennedy. Ceci grâce aux progrès techniques ce qui a permis l'émergence de classes moyennes partout dans le monde.

A noter que dans le même temps, la durée de vie passait de moins de 30 à plus de 65 ans. Beaucoup de pays expérimentent par ailleurs une transition démographique passant de plus de 5 enfants par femme à moins de 3.

Face aux dégâts causés à l'environnement en conséquence de cette hypercroissance de trois siècles, les remises en causes du modèle occidental sont de plus en plus nombreuses. Beaucoup sont portées par une conception millénariste implicite : nous avons pêché il faut nous rédempter.

La réalité, c'est que le modèle économique en vigueur a de nombreux biais. L'un deux est qu'il ne tient pas compte des externalités environnementales ; l'environnement est gratuit. C'est l'idée que défend par exemple le Prix Nobel d'économie William Nordhaus (mais pas que).

Si le carbone "coûtait" 500 euros la tonne, l'inventivité du marché serait à cet égard phénoménale, si les phosphates dans les rivières avaient un coût systématique et proportionnel aux dégats, ça serait pareil. Pour l'instant, il y a peu d'incitations pour traiter ces enjeux.

D'une façon plus technique, cette notion de coût du carbone et de comment éviter qu'il repose sur les classes les plus paupérisées est décrit dans ce rapport (Europe : agir ensemble pour la décarbonation).

La question ce n'est pas de réduire la productivité, mais de savoir quoi en faire. Si on produit deux fois plus avec le même argent, on peut utiliser le surcroit de valeur créé pour consommer ou investir dans l'environnement, ce que l'on a que marginalement fait jusqu'à présent.

L'expérience montre, en France et ailleurs, que on veut éviter des phénomènes sociaux genre Gilets jaunes, on a vraiment intérêt à avoir des masses de productivité pour répondre à l'enjeu social et environnemental en même temps.

En d'autres termes, la productivité peut servir le consumérisme ou l'environnement ou les deux d'ailleurs.

Mon sentiment c'est que nous sommes en fin de cycle kondratieffien (un économiste qui défendait l'idée de grands cycles économiques). Nous sommes, en raison des contraintes d'environnement, sur le point de "reréguler" une grande partie de l'économie, mais sous une forme différente d'avant.

Nous allons avoir une redirection massive de la création de valeur vers l'environnement. C'est ça ou la catastrophe. Et si on veut que ça passe socialement, on à intérêt à avoir une productivité qui puisse financer à la fois le train de vie raisonnable des gens et l'environnement.

Le programme politique qui consiste à dire "revenons en arrière" est dangereux, il véhicule l'idée que rien dans le progrès n'est bon et que le modèle actuel n'est aucunement amendable (même s'il a de nombreux défauts). On peut craindre qu'il tende à un conflit civilisationnel.