Pleurons avec lui la lente (ou plutôt rapide) agonie de LFI

Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat de LFI à la présidentielle.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’acte de décès de la NUPES avait été prononcée il y a quelques mois. A la façon d’un Bernard-l'hermite, Mélenchon était entré dans le coquillage où avaient élu domicile le PS et le PC. Et il avait commencé par bouffer les mollusques (PS et PC). Il n’en restait plus grand chose. Mais les mollusques, mus par un instinct de survie, ont quitté le coquillage qui allait devenir leur cercueil.

C’est ainsi que Fabien Roussel et Olivier Faure sont partis, blessés, abîmés, bouffés à moitié pour sauver ce qui restait de leur peau.

Reste donc, dans une triste solitude, LFI. Isolé, menacé. Et pour le parti de Mélenchon, ça ne va pas fort du tout. Il va mourir : les sondages lui promettent le misérable score de 8 % aux européennes. Et là, l’ennemi est à l’intérieur bravant les foudres du chef. Parmi ses assassins et ses traîtres, citons Clémentine Autain. Sans oublier Raquel Garrido et Alexis Corbière qui, moins frontalement qu’elle, commencent à manquer de respect au chef. Clémentine Autain reproche à Mélenchon son arrogance et ses outrances. Et surtout sa “gestion dictatoriale “ de LFI.

Mélenchon riposte en l’accusant de “saboter” la campagne électorale pour les européennes.

Mais le vieillissant Mélenchon ne fait plus peur à personne. Il sera bientôt seul avec un compagnon : Adrien Quatennens. On a connu des copains plus reluisants. C’est maintenant autour de Mélenchon d’être un mollusque.