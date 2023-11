"Plan Américain" de Seth Greenland : tous les ingrédients pour passer un très bon moment au cœur du New-York des années 70

THÈME

Pablo, 23 ans, rêve de réaliser des films. En attendant, il est critique de cinéma pour un magazine pornographique. Un soir, dans un des Comedy Club qui poussent partout dans le New-York de ces années-là, avec son ami d’enfance ils font la connaissance d’une comédienne noire qui joue du Shakespeare. Ils vont alors tout faire pour réaliser leur premier film en surfant sur la vague de la blaxploitation à partir d’un scénario farfelu d’un monde où un mystérieux virus a éradiqué les Blancs... Mais monter la production de ce long métrage s’avère beaucoup plus compliqué et dangereux qu’ils ne le pensaient.

POINTS FORTS

Des personnages sympathiques, attachants, délirants, des dialogues drôles et enlevés, beaucoup d’ironie sur les différentes communautés, beaucoup d’humour : tous les ingrédients pour passer un très bon moment au cœur de New-York dans les années 70 sont réunis et c’est très réussi.

QUELQUES RÉSERVES

La première partie du roman peut être jugée comme « un peu molle à se mettre en place et à présenter les différents personnages » mais la mécanique de Seth Greenland s’installe et le charme opère.

ENCORE UN MOT...

Comme l’a confié Seth Greenland dans une interview à l’Express, en septembre dernier, il est important de noter que ce roman a été publié en France avant de l’être aux Etats-Unis pour « uncontenu jugé trop dérangeant pour les éditeurs américains ». Seth Greenland ne mâche pas ses mots sur la "guerre culturelle" en cours outre-Atlantique, qui crée, selon lui, « un climat anxiogène pour les artistes ». Cela donne une autre dimension - plus politique - à son Plan américain et nous remet en perspective les changements culturels importants intervenus aux Etats-Unis ces dernières décennies.

UNE PHRASE

« Si je devais me demander si j'avais un jour été parfaitement heureux, je dirais que oui, oui, à coup sûr, je l'ai été, dans les années 70 à New York, quand la ville était une estropiée sublime, profane et tapageuse, et que Jay Gladstone et moi nous jurions de créer quelque chose de grand et de nouveau, quelque chose que personne n’oublierait jamais. Quand il me semblait que tout ce que j'avais espéré allait arriver et que rien n'était une illusion.» page 302

L'AUTEUR

Seth Greenland, né le 22 juillet 1955, est un scénariste, dramaturge et romancier américain.

Avant de devenir un écrivain à plein temps, il a travaillé comme ouvrier du bâtiment, pêcheur de homards et, au début des années 1980, il fait du porte-à-porte dans Los Angeles pour vendre des souscriptions à la télévision par câble.

Ecrivain prolifique : Mister Bones en 2005 (satire féroce du milieu de la télévision et de ses vanités), Mécanique de la chute en 2019 (grain de sable dans la vie d'un richissime personnage), Shining city en 2008 (nouvelle satire sur la société américaine), Un Bouddhiste en colère en 2012 (satire politico-sexuelle sombre et drôle centrée sur trois frères en Californie), en 2016 Et les regrets aussi, qui se déroule à New York.

Seth Greenland est aussi un dramaturge reconnu outre-Atlantique, auteur entre autres de Jungle Rat, une pièce de théâtre plusieurs fois récompensée et encensée par la critique.

Il est de plus un scénariste très prolifique pour le cinéma et la télévision.