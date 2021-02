Petits conseils pour sauver son smartphone après une chute dans l’eau

smartphone téléphone portable endommagé par l'eau solutions conseils waterproof aide

Atlantico.fr : Une fois tombé à l ’ eau mon téléphone est-il définitivement mort ?

Vincent Pons : Il existe mille et une façons pour que votre téléphone tombe à l’eau. La plus commune est bien évidemment le plongeon dans les toilettes, après on retrouve le verre d’eau renversé dessus ou après une forte pluie. Ce qu’il faut savoir c’est que les téléphones modernes sont devenus de plus en plus étanches. Apple, Samsung et même Google ont tous travaillé sur l’étanchéité de leurs téléphones et les modèles sont pour la plupart résistants à l’eau.

Si vous voulez vous renseigner sur le sujet, il existe une échelle d’étanchéité à propos de chaque produit, l’indice IP pour Ingress Protection. Par exemple l’iPhone X est certifié IP68, le 6 signifie qu’il est étanche contre la poussière et le 8 contre une immersion prolongée dans l’eau. À vous de voir maintenant le degré de protection de votre téléphone. Néanmoins, faites attention, la certification IP ne fonctionne pas avec l’eau de mer. Ce n’est pas parce qu’il est certifié IP68 qu’il résistera au grand bain. L’eau devient beaucoup plus corrosive lorsqu’elle contient du sel.

Que faire lorsque son téléphone est tombé à l ’ eau ?

Si votre smartphone adoré tombe dans la cuvette ce n’est pas grave mais il faut réagir vite. Sortez-le dès que possible, éteignez-le immédiatement afin d’éviter un court-circuit. Si vous avez un téléphone avec une batterie amovible, retirez là ainsi que tout élément non constitutif de la structure. On ne peut pas prendre le risque d’avoir un élément qui retienne de l’eau.

Maintenant, vous devez le sécher. Prenez une serviette, en micro fibre de préférence, et nettoyez le téléphone. Pensez-bien à sécher les ports et emplacements SIM et Micro SD. Vous pouvez bien évidemment plonger votre téléphone dans un bol de riz, ce qui est une solution pas cher qui va permettre de déshumidifier les circuits. Avec cette méthode, votre appareil doit être laissé 24 heures immergé au minimum, 72 h au mieux. N’utilisez jamais de séche-cheveux, radiateur, ou de four dans le processus, ces outils dégraderont plus votre téléphone qu’autre chose.

Si votre téléphone a été immergé plus de 20 minutes n’hésitez pas à aller voir un réparateur professionnel pour qu’il sèche à l’aide d’appareils spécialisés et vérifie qu’aucun composant ne se soit oxydé.

Y-a-t-il des moyens de prévenir plutôt que de guérir ?

Si vous êtes souvent au contact de l’eau, il existe bien évidemment des coques étanches qui sauront protéger votre smartphone. Une autre solution consiste à prendre une assurance en cas de pépin et bien vérifier qu’elle vous couvre en cas d’oxydation des pièces. Avec tout cela vous risquez de ne plus jamais tomber en panne.