Petits conseils pour ne pas laisser Instagram vous transformer en touriste de l’enfer cet été

Des touristes profitent d'une excursion en Grèce.

Les destinations populaires ont connu une augmentation des incidents impliquant des touristes ces dernières années. Les rapports d'un homme dégradant le Colisée à Rome montrent que le comportement s'est détérioré même dans des endroits qui ont rarement eu des problèmes dans le passé.

Qu'y a-t-il derrière ces actes odieux? Une réponse, mes recherches le montrent, est les médias sociaux. Instagram et TikTok ont ​​facilité la recherche de restaurants "joyaux cachés" et la découverte de nouvelles destinations à ajouter à votre liste de choses à faire. Mais cette démocratisation des voyages a eu d'autres conséquences.

Parce que les gens voient maintenant leurs connexions aux médias sociaux depuis leur environnement domestique voyager dans un lieu exotique, ils supposent (consciemment ou non) que le comportement qu'ils adoptent habituellement à la maison est également acceptable dans cette destination de vacances.

C'est ce qu'on appelle la preuve sociale, lorsque nous nous tournons vers les comportements des autres pour éclairer nos propres actions. Les gens sont susceptibles d'agir de manière plus hédoniste pendant leurs vacances. Désormais, les voyageurs se tournent également vers les médias sociaux pour prouver le comportement des autres. Si leurs pairs à la maison font fi de la prudence pendant les vacances, cela peut provoquer un effet domino de mauvais comportement.

J'ai identifié d'autres mauvaises attitudes et habitudes de voyage qui ont émergé à la suite du tourisme axé sur les médias sociaux.

Par exemple, l'effet de victime identifiable, qui explique comment les gens sont plus susceptibles de sympathiser avec les victimes de tragédies lorsqu'ils savent qui sont ces victimes. Parce que les touristes sont souvent hébergés dans des hôtels et des centres de villégiature éloignés des communautés locales, ils pourraient (à tort) penser que voyager loin de chez eux est une opportunité pour un mauvais comportement sans conséquence. Ils sous-estiment ou ignorent l'effet que leurs actions peuvent avoir sur les habitants ou l'économie.

L'effet Instagram

Lorsque les gens voyagent dans un bel endroit, la tentation de publier des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux est grande. Mais, comme je l'ai dit, cela crée un cycle qui contribue à des voyages plus indulgents.

D'abord, les touristes voient leurs amis poster des photos d'un lieu (révélées grâce aux géotags). Ils veulent ensuite visiter les mêmes lieux et y prendre le même genre de photos d'eux-mêmes. Finalement, ils les publient sur les mêmes réseaux sociaux où ils ont vu les premières photos.

Pouvoir voyager et publier sur les visites des mêmes lieux que son groupe social ou ses connexions en ligne peuvent être une forme de statut social. Mais cela signifie que, dans certains cas, les voyageurs mettront plus d'énergie dans la création de contenu que dans l'exploration, la découverte ou le respect des coutumes locales.

Les hotspots répondent

Bali est une destination réputée pour le tourisme induit par les médias sociaux. L'île photogénique, remplie de retraites de yoga, habille énormément les influenceurs.

En réponse à la mauvaise conduite des touristes, Bali a introduit de nouvelles directives pour les visiteurs en juin 2023. Celles-ci prévoient des règles sur le comportement approprié dans les temples sacrés, autour de l'île et avec les habitants, et sur le respect de l'environnement naturel.

Les touristes ont désormais besoin d'un permis pour louer des motos et ne peuvent mettre les pieds sur aucune montagne ou volcan à Bali en raison de leur nature sacrée. Les voyageurs ne doivent loger que dans des hôtels et des villas enregistrés (ce qui aura un impact sur un certain nombre de propriétés Airbnb). Bali a mis en place un "groupe de travail touristique" pour faire respecter les restrictions, par le biais de raids et d'enquêtes si nécessaire.

Une nouvelle directive est de ne pas agir de manière agressive ou d'utiliser des mots durs envers les habitants, les représentants du gouvernement ou d'autres touristes à la fois à Bali ou, notamment, en ligne. Cela témoigne du rôle des médias sociaux dans le problème des mauvais comportements des touristes.

D'autres destinations ont pris des mesures similaires. L'Islande, Hawaï, Palau, la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica et d'autres ont adopté des engagements pour que les visiteurs respectent les lois et coutumes locales. Des campagnes comme No Drama en Suisse, See Vienna – not #Vienna en Autriche, Be more like a Finn en Finlande et How to Amsterdam aux Pays-Bas visent à attirer les touristes bien élevés.

Là où de tels efforts ne réussissent pas, certains endroits comme la célèbre baie de Maya en Thaïlande l'ont poussé plus loin et ont été complètement fermés aux touristes, du moins temporairement.

Voyagez respectueusement

N'oubliez pas que vous êtes un invité des communautés d'accueil lorsque vous voyagez. Voici quelques façons de vous assurer que vous serez invité à répondre.

1. Faites vos recherches

Même si vous êtes un voyageur chevronné, vous ne réalisez peut-être pas l'impact de vos actions sur les communautés locales. Mais quelques informations – issues de vos propres recherches ou fournies par les gouvernements locaux – pourraient suffire à vous aider à agir de manière plus appropriée. Avant de partir, recherchez des directives ou des informations générales sur les normes culturelles ou de sécurité locales.

Que vous soyez d'accord avec les coutumes ou non n'a aucune importance. S'il s'agit d'un endroit plus conservateur que celui auquel vous êtes habitué, vous devriez en tenir compte - contrairement aux deux influenceurs qui ont été arrêtés pour comportement explicite dans un temple à Bali.

2. Posez votre téléphone…

La recherche montre que lorsqu'ils voyagent, les gens peuvent s'éloigner de leur environnement s'ils sont plus concentrés sur leurs appareils que sur la destination.

Souvent, les expériences de voyage les plus mémorables seront lorsque vous aurez un lien significatif avec quelqu'un ou que vous apprendrez quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vécu auparavant. Cela devient plus difficile si vous regardez constamment votre téléphone.

3. …ou utilisez votre influence pour le bien

Dans les publications populaires "Instagram v reality", les influenceurs révèlent les foules immenses et les files d'attente derrière les endroits les plus instagrammables.

Montrer les conditions moins que glamour derrière ces clichés emblématiques pourrait influencer vos propres connexions aux médias sociaux pour repenser leurs motivations personnelles de voyage – vont-ils simplement quelque part pour obtenir le selfie parfait ? Avoir plus de preuves de ces conditions circulant en ligne pourrait conduire à un changement sociétal plus important loin du tourisme induit par les médias sociaux.

Si vous avez envie de publier, essayez de promouvoir les petites entreprises et assurez-vous de faire preuve d'une étiquette appropriée (et légale) pendant vos vacances.

