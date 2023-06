Petits conseils pour booster votre profil LinkedIn

Quelles sont les options à suivre pour booster votre profil LinkedIn ?

Améliorer sa visibilité sur LinkedIn est possible en quelques clics et en suivant certaines étapes qui vous permettront d'étendre votre réseau professionnel, de fédérer une communauté ou de trouver un emploi.

Atlantico : Alors que d'autres réseaux voient leur nombre d’utilisateurs baisser, LinkedIn se développe. Mais comment utiliser le réseau social professionnel au mieux ? Existe-t-il des astuces pour mettre en avant nos réalisations et nos compétences ?

Caroline Diard : LinkedIn est un réseau social qui présente de nombreuses fonctionnalités. On distingue notamment :

- Communication/diffusion d'information

- Publication d'articles / tribunes d'expression libre

- Outil de personal Branding/stratégie digitale

- Développement de la visibilité tant pour les entreprises que pour leur salarié

- Publication d'offres d'emploi

- Mise en relation de recruteurs et de candidats

LinkedIn est désormais également très utilisé par les individus comme outil de valorisation. On remarque de plus en plus de "storytelling" personnel.

LinkedIn répond ainsi à différents besoins :

- Communiquer

- Recruter

- Valoriser l'image de l'entreprise

- Pour les salariés, obtenir une reconnaissance qu'ils n'ont pas forcément trouvée ailleurs

Pour utiliser au mieux l'outil, il faut tout d'abord mobiliser les fonctionnalités qui correspondent à vos besoins : recruter, candidater...

Par exemple, les recruteurs peuvent ajouter un "badge" indiquant qu'ils recrutent et les candidats, un "badge" pour se positionner comme "en recherche". Il s'agit du badge "open to work" par exemple.

Cela permet de s'identifier mutuellement dans le cadre d'un processus de recrutement.

Pour optimiser l'utilisation de LinkedIn, il faut mobiliser des outils d'ordinaire réservés au marketing.

Tout d'abord adapter son compte à ses besoins (premium par exemple pour identifier la totalité des personnes ayant consulté votre profil)

Ensuite, concernant la publication de post :

- Etre attentif aux horaires de publications (certains horaires permettent d'avoir plus de "vues"

- Indiquer des mots clés avec des hashtags (ex : #télétravail; #santé )

- Faire référence à des personnes et les "taguer" (@carolinediard)

- Augmenter le nombre de personnes de votre réseau en sollicitant des mises en relations

- Soigner le contenu des posts

- Ne pas écrire des posts trop longs

- Insérer des liens

L'objectif est d'être lu, vu et d'obtenir un maximun de feedback via les commentaires ou les "likes"

Enfin, concernant le profil, veiller à utiliser une photo de profil "professionnelle" et à rédiger un intitulé qui résume votre parcours/votre recherche (ex : Spécialiste de la communication interne". Ce profil doit régulièrement être actualisé (expériences, stages, certifications, diplômes...). Chaque expérience doit être valorisée de manière courte avec des mots clés.

LinkedIn comptait 850 000 millions d'utilisateurs en 2022. Il ouvre donc l'opportunité de diffuser des messages à un public large. Attention donc au contenu : celui-ci ne doit pas être illicite, comporter des propos discriminatoires, injurieux....

La prudence est donc de mise!

Plus généralement, quelle est l’importance des petits détails comme de vérifier ce qui est visible publiquement, avoir une adresse URL personnalisée, un bon résumé, un profil dans une autre langue, etc ?

Un profil dans plusieurs langues peut élargir le champ des possibles pour les candidats qui travaillent sur des missions internationales ou en recherche d'expatriation. Comme en marketing, un bon résumé sera plus percutant qu'une simple reprise de CV. Comme dans la publicité, le candidat doit se démarquer et susciter l'envie d'entrer en connexion. Il est intéressant de se créer "une actualité", sans lasser le lectorat, avec des informations utiles, illustrées, avec des infographies ou des photos. Il s'agit d'une forme de "teasing".

Quelles sont aujourd’hui les professions ou les secteurs d’activités dans lesquels il est primordial d’avoir un compte LinkedIn ? Certaines professions, au contraire, boudent-elles le réseau social ?

C'est un faux débat. Aujourd'hui beaucoup de personnes sont inscrites sur LinkedIn pour rester informées et se créer un réseau et ce quelque soit leur profession. Au début, l'outil LinkedIn concernait un public "favorable et conquis à l'avance" (domaine informatique, enseignement, conseil). Aujourd'hui il me semble que tous les secteurs se sont emparés de LinkedIn.

Qu’est-ce qui fait la différence auprès d’un recruteur ? Regardent-ils attentivement certains points ?

Le profil LinkedIn est une version améliorée, digitale du CV. Il s'agit donc lorsque le recruteur le consulte, d'une première étape du process de recrutement.

Le recruteur compare le profil (comme il le faisait avec le CV) de la fiche de poste qu'il a rédigée... Il recherche donc les expériences, les diplômes, certifications, mais aussi tente d'identifier le savoir être à travers l'activité du candidat sur LinkedIn et c'est là l'évolution par rapport à des process anciens. Pour ce qui est des aptitudes plus particulières, des capacités relationnelles, le recruteur pourra valider la candidature avec le traditionnel entretien de recrutement.

Il ne faut pas perdre de vue que LinkedIn fonctionne grâce à un algorithme qui optimise les interactions.

La plateforme vous montre ce que vous voulez voir en déterminant la pertinence des contenus. Il s'agit de recommandations ciblées!