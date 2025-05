Petits conseils pour apprécier si vous vieillissez bien sans passer par la case bilan de santé dans une clinique

Alexander Nigel William Taylor est maître de conférences en biopsychologie à l'université d'Aberystwyth, où il enseigne et mène des recherches sur la manière dont le cerveau et le corps travaillent ensemble pour façonner notre façon de penser, de ressentir et de vieillir. Il est titulaire d'un doctorat en psychologie de l'université de Reading, d'une maîtrise en neurosciences de l'université de Manchester et d'un diplôme en biologie humaine et en psychologie de l'université du Staffordshire. Il est également titulaire d'un diplôme d'enseignement de l'université d'Aberystwyth et membre de la Higher Education Academy.