Petit bilan de l’apport du bayrouisme à la macronie (et à la France) depuis 2017

A l’inverse, Emmanuel Macron a plutôt pioché du côté républicain et du côté socialiste. Disons qu’il est centriste, non pas substantiellement, mais arithmétiquement. Il fait des choses beaucoup plus de droite que ce qu’un Modem aurait fait ainsi que des choses beaucoup plus de gauche : c’est le « en même-temps ».

Rappelons également que le MoDem s’est divisé depuis l’élection présidentielle de 2007. Un certain nombre des élus locaux qui composaient le parti à l’époque ont décidé de rejoindre l’UDI. Il s’agissait alors de la partie la plus hétérogène du mouvement, qui réunissait beaucoup de notables locaux, quelles que soient leurs opinions politiques. François Bayrou, de son côté, a tenté de faire du mouvement quelque chose de plus moderne.

On peut rappeler notamment que les conditions du ralliement de François Bayrou en 2017 - parmi lesquelles figurait la moralisation de la vie politique et l'introduction de la proportionnelle, sont restées lettre morte.

François Bayrou a fait savoir qu’il ne rejoindrait pas le gouvernement de Gabriel Attal, faute « d’accord profond » sur la ligne politique à suivre. Qu’est-ce que cela peut signifier, exactement ? De quels types de désaccord parle-t-on, au juste ?

Philippe d’Iribarne : Je n’ai aucun accès privilégié à la pensée profonde de François Bayrou. Mais on peut faire une hypothèse. Gabriel Attal est très critiqué pour son abandon d’un rejet radical du RN sur un terrain moral. Il est accusé d’accepter les thèmes favoris de celui-ci, comme s’ils relevaient d’un pur bon sens. Il y a sans doute là une question de génération. François Bayrou appartient à une génération pour la quelle regarder Marine Le Pen comme héritière des « heures les plus sombres de notre histoire » a du sens, car le souvenir de ces heures reste encore vivace. Pour une génération plus jeune, déjà pour Emmanuel Macron, ces heures appartiennent à l’histoire ancienne et s’y référer n’a plus trop de sens, pas plus que regarder Fabien Roussel comme héritier de Staline et du Goulag. Cette forme de neutralité idéologique est sans doute très choquante pour François Bayrou.

En outre la génération de François Bayrou a beaucoup cru à l’édification d’une société meilleure grâce à la mise en place d’institutions et de politiques rationnelles, à l’échelle nationale comme à celle de l’Europe. Il revenait à une armée de technocrates de concevoir et de faire appliquer ces politiques. Il me semble que Gabriel Attal appartient à une génération qui ne croît plus à ce projet. Du coup l’action politique lui apparaît plus comme la gestion pragmatique d’une série de questions pratiques, en fonction de l’état des forces sociales et politiques. Je ne serais pas étonné que François Bayrou, au contraire, ait la nostalgie d’un grand idéal technocratique et soit choqué par l’abandon de cet idéal.