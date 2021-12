Patrick Timsit. Adieu ... Peut-être. Merci ... C'est sûr : de Jean-François Halin et Patrick Timsit

• Le spectacle commence avec des interviews d’amis » que ses adieux réjouissent : Alain Chabat, Jérôme Commandeur, Michèle Laroque, Jean-Michel Ribes (directeur du Rond-Point), Thierry Lhermitte … et qui « chauffent la salle » …

• Avec son complice Jean-François Halin (auteur aux Guignols et scénariste des trois opus d’OSS 117 notamment), Patrick Timsit distille les vannes avec la modération d’un bouilleur de cru clandestin...

• Il est bien là où on l’attend : trublion d’une société dont il fustige le politiquement correct. Mais il s’escrime également pour nous convaincre qu’il est gentil (« C’est le public qui est méchant à rire de ses vannes »).

• Très à l’aise sur scène, avec son regard pétillant, sa gestuelle exubérante. Même s’il s’assoit de temps à autre sur un tabouret de bar pour ralentir le tempo et se faire plus grave, le naturel reprend vite le dessus et le rythme redevient endiablé.

• Ce n’est pas un hasard si son idole, plus encore que Coluche, Desproges ou Bedos, s’appelle Reiser : il a comme le génial et défunt dessinateur le trait pur,, acéré qui va à l’essentiel. Et la violence dénonciatrice cache, bien sûr une formidable tendresse.