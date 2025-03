Stephan Lewandowsky est chercheur en sciences cognitives à l'université de Bristol et a reçu de nombreux prix et distinctions, dont un Discovery Outstanding Researcher Award de l'Australian Research Council, une Wolfson Research Merit Fellowship de la Royal Society et une Humboldt Research Award de la Fondation Humboldt en Allemagne. Il est membre de l'Académie des sciences sociales (Royaume-Uni) et de l'Association des sciences psychologiques. Il a été nommé membre du Committee for Skeptical Inquiry pour son engagement en faveur de la science, de la recherche rationnelle et de l'éducation du public. Il est également professeur invité à l'université de Potsdam en Allemagne.