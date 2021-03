"Outside", Morris Engel & Ruth Orkin l’intégrale (1953) : un coffret hommage à un réalisateur américain injustement oublié à qui John Cassavetes, Martin Scorsese et tous les cinéastes français de la Nouvelle Vague, dont Truffaut, doivent beaucoup…

- PARIS POLICE 1900 de FABIEN NURY, JULIEN DESPAUX, FRÉDÉRIC BALEKDJIAN - Avec JÉRÉMIE LAHEURTE, EVELYNE BROCHU, MARC BARBÉ…

Le 16 février 1899, le Président Félix Faure meurt à l’Elysée d’une crise cardiaque, en plein ébat amoureux avec sa maîtresse. Il laisse une République épuisée et déchirée par l’affaire Dreyfus, prise en étau entre les nationalistes, les antisémites et les anarchistes. Pour tenter de ramener l’ordre dans un Paris en plein chaos, on rappelle le préfet Louis Lépine (oui, celui du fameux concours ! ). Au même moment, est retrouvé dans la Seine le cadavre démembré d’une jeune femme… L’enquête démarre, qui va révéler une affaire d’Etat et entraîner en son cœur des policiers de tout acabit, des corrompus, des trouillards, des imbéciles et des ambitieux. Parmi ces derniers, le jeune inspecteur Antoine Jouin. Il va travailler avec l’aide de Jeanne Chauvin, une jeune avocate qui a du mal à s’affirmer, puisqu’alors, les femmes sont encore cantonnées aux rôles d’épouse, d’employée, ou de catin. Seront aussi mêlés à l’affaire, directement ou pas, d’autres personnages plus ou moins honnêtes, comme des mouchards et des courtisanes, dont Marguerite Steinheil, celle qui a fait rendre l’âme à Félix Faure. Au fil des ramifications tentaculaires de l’intrigue, on passe de culs-de-basse-fosse sordides en salons bourgeois huppés, en passant par des théâtres qui accueillent des réunions secrètes complotistes et d’inquiétantes arrières-salles d’abattoirs.C’est rude, violent, l’occasion d’une captivante plongée dans le Paris de 1900, celui dit de « la Belle Epoque », qui, apparemment, portait très mal son nom.

Lancée et financée par Canal +, créée par l’auteur de BD et scénariste Fabien Nury, Paris Police 1900 est une série en huit épisodes, aussi ambitieuse qu’haletante, aussi dense que complexe. Son originalité est de croiser intrigue policière, histoires intimes, et Grande Histoire, et de s’inspirer de personnages et de faits réels. Sur le plan formel, elle est tout simplement magnifique, évoquant parfois Toulouse Lautrec, Jean Béraud, ou encore Henri Gervex, mais dans les pans les plus sombres et les plus « tourmentés » de leur oeuvre. Sa distribution est parfaite. Les acteurs, venus pour la plupart du théâtre, sont tous excellents, notamment Marc Barbé qui incarne un Lépine à la fois distingué, secret et humain. On regarde ce Paris Police 1900 et on ne peut s’empêcher de penser aux feuilletons d’Eugène Sue qui tenaient si bien leurs lecteurs en haleine. Parfois déroutant mais toujours passionnant.

Recommandation : Excellent.

Sortie vidéo DVD (3), Blu-ray (2)- Série de 8 x 52‘-Editions Studiocanal.

Pas de bonus vidéo.

– J’AIMERAIS QU’IL RESTE QUELQUE CHOSE de LUDOVIC CANTAIS – DOCUMENTAIRE.

Tous les mardis, au mémorial de la Shoah à Paris, des bénévoles accueillent des familles juives qui souhaitent faire don à l’institution de leurs archives personnelles ( lettres, photographies, objets, vêtements, et même enregistrements audio). Le documentariste Ludovic Cantais a trouvé, dans cette action, matière à un documentaire à la fois pédagogique et bouleversant, ce qui ne va pas toujours de pair. Prenant appui sur une chronique du quotidien de ce musée (l’un des plus riches du monde – 350 000 clichés – en ce qui concerne son fonds photographique), son film ( sorti sur les écrans en novembre 2019 ) donne à voir des confessions de gens encore brisés par la disparition de leurs proches. Edifiant, déchirant, nécessaire, « indispensable » même, selon le cinéaste Alain Cavalier. Et pour ne jamais oublier.

Parallèlement à sa sortie en DVD, ce documentaire est visible en VOD sur filmsdocumentaires.com

Recommandation : Excellent.

Sortie DVD –EDITIONS LA LUNA

Bonus vidéo : bande-annonce, Les preuves du temps ( pas vu ).

– UN SOUPÇON D’AMOUR de PAUL VECCHIALI - Avec MARIANNE BASLER, FABIENNE BABE, JEAN-PHILIPPE PUYMARTIN…

Geneviève Darland, une célèbre comédienne, répète Andromaque de Racine avec pour partenaire, André, son mari. Devant le malaise qu’elle ressent à interpréter ce personnage tout entier inscrit dans la tragédie, elle cède son rôle à son amie Isabelle, qui est aussi la maîtresse de son époux, et part se réfugier avec son fils, malade, dans son village natal… On se croirait dans un vaudeville plein de fantaisie… Mais un drame est là, en embuscade…

A 90 ans sonnés, Paul Vecchiali s’amuse encore à conjuguer l’amour sous toutes ses formes et dans tous ses états. En outre, comme ce séducteur est facétieux, il s’ingénie à entraîner le spectateur sur de fausses pistes. Il met en place les éléments d’un drame et grâce à d’invisibles tours de ” passe-passe scénaristiques”, il nous entraîne en fait dans une comédie sociale. Ou l’inverse, comme avec ce Soupçon d’amour. Cette manière de « faire » est assez bluffante. Ses dialogues sont-ils un peu trop littéraires ? Le jeu de ses acteurs, un peu trop théâtral ? Sa façon de filmer, un peu trop posée ? Ce marginal du 7° art assume. Car c'est justement ce qui fait sa « patte », ce pour quoi certains l’encensent, et même, le vénèrent, et à contrario, ce pourquoi, aussi, d’autres ne le supportent pas. Pour Un soupçon d’amour, cet ardent défenseur de la Nouvelle Vague française retrouve l’une de ses comédiennes fétiches, la très grande Marianne Basler.

Un peu trop « rétro » ce film ? On pourra le penser. Mais quelle élégance, quelle subtilité, quelle profondeur et quelle délicatesse ! La sortie en DVD d’Un Soupçon d’amour s’accompagne, entre autres, d’un entretien passionnant avec le réalisateur.

Recommandation : Excellent

Sortie DVD – Editions Epicentre films

Bonus vidéo : entretien du réalisateur Paul Vecchiali, making of, bio-filmographie du réalisateur, diaporama, bande-annonce.