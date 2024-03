Où se dirigent les économies dans le monde ? Qui sera l’oscar 2024 de la plus forte économie ?

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à l'hôtel de ville de Münster, dans l'ouest de l'Allemagne, le 3 novembre 2022.

Aucun pays n’a la moindre étincelle disponible pour allumer même un petit feu follet. Pétard mouillé permanent, notre économie paie la folle politique de la gestion du Covid. Nous croulons sous la dette, les faillites de PME, au plus haut depuis 30 ans, l’inflation condamne les plus modestes qui se tournent vers les populistes, préparant une Union Européenne truffée de fous démagogiques d’un côté et de technocrates déconnectés, de l’autre, menés de main de maître par une Ursula un peu plus hors sol chaque jour, concentrée sur la guerre en Ukraine et ignorante des vrais sujets qui font l’avenir d’un peuple, d’une économie, d’une puissance à conserver. L’IA, l’espace, les terres rares, le quantique, les puces etc..

Notre traditionnel moteur est totalement grippé. L’Allemagne tousse et voit son modèle craquer de toute part. Son industrie sombre sous la pression d’une Chine qui a largement dépassé le stade de la copie, pour faire bien mieux et forcément moins cher, ce qui en période d’inflation devient un argument encore plus fort pour le consommateur. Ils innovent moins vite et moins bien. Sa supériorité sur l’industrie de précision fond comme neige au soleil. Le statu quo, sacré, que A.Merkel a maintenu envers et contre tout pendant ses années de règne, montre la détresse qu’il cachait vraiment et trouve l’Allemagne « bien démunie maintenant que le printemps est venu ». La Fontaine, toujours d’actualité !

Il faut donc chercher ailleurs. Les pays émergents, ont été eux aussi anéantis par la politique du Covid menée en Europe, puis le bouclage pendant un certain temps de la Chine. Les femmes ont tout perdu. Les économies dépendantes du commerce international ont été démolies. Les moteurs de l’Amérique du sud, tel le Brésil, ont un mal de chien à repartir. L’Argentine pourrait surprendre mais elle vient de loin. L’Afrique de l’Ouest, paradis perdu de la France, incomprise par nos dirigeants, lutte entre coups d’états et lutte pour les prochaines élections (Sénégal, Côte d’Ivoire en 2025..) et sombre en partie aux mains des Russes et des Chinois (sur des terrains différents, mais les 2 sont désormais associés, donc…).

Il reste les économies qui ont des ressources naturelles. Petits territoires, petite population, très gros moyens. Le moyen-orient, construit et se développe à une vitesse folle. Dubai a recueilli tous les « horrifiés » de la politique du Covid Européenne, individus et fonds, entreprises et sièges sociaux EMEA. À Abu Dhabi, si vous levez par exemple 3M avec vos investisseurs et installez un siège avec des employés locaux, le gouvernement double la mise !!! C’est la ruée de start-up, brillantes et innovantes, qui vont quitter l’Europe pour s’y installer, dans des conditions incroyables, fiscales et économiques et pouvoir ensuite viser la région et les USA. Cette zone a compris ce et où il fallait investir. Il leur manque l’espace et l’IA, et surtout des acteurs de poids, mais ils y investissent par leurs fonds souverains ou privés. Ils sont sur le podium des vainqueurs.

Les USA continuent d’étonner. Pourtant cela « dégraisse » pas mal ou embauche moins. City Bank vient de licencier 10% de son effectif. 20 000 personnes en quelques semaines. Le taux de non-paiement des loyers à NYC augmente de façon dramatique, mais les loyers restent 2 à 3 fois plus élevés qu’à Paris. Comptez 7000$ à Manhattan pour un 110m2. Dans certains Etats, tous ceux qui ont refusé le confinement et le pass vaccinal, comme le Texas ou la Floride, l’activité économique bat des records quotidiens. Insupportable pour la classe moyenne, mais le vol organisé des commerçants, distributeurs, producteurs, restaurants.. continue, comme en France à certains égards. Mais au moins, le prix à la pompe reste à la moitié du prix français pour que chacun puisse prendre sa voiture pour aller consommer ! La bourse caracole, comme en France d’ailleurs, totalement déconnectée de la réalité des populations. Les montants distribués en dividendes cette année, dans le monde, ont battu tous les records. Prouvant ainsi que l’inflation profite bien à certains. Les USA investissent massivement dans tout ce qui fait la puissance de demain et ont réussi à entraîner l’Europe dans une inflation de la guerre en Ukraine, sans trop se salir les mains et en nous affaiblissant au passage, ce qui était une partie de leur intention. Bénéficier du rebond le moment venu. Bien joué. Les USA sont forcément sur le podium. Bien entendu.

Reste la Chine, l’Inde et la Russie. Séparément pas forcément en forme Olympique, en cette année de JO, mais au final plutôt bien positionnés. La Russie se sort plutôt pas mal du soi-disant blocus que nous lui avons imposé. En poussant nos entreprises à quitter leur territoire, nous les avons offertes à la Russie, sans aucun bénéfice. Heureusement, discrètement, certaines se sont maintenues et ont eu raison de le faire, car non seulement nous y perdons beaucoup, mais cela n’impacte en rien la guerre en Ukraine. Les avoirs saisis vont servir à acheter des armes au lieu de les garder pour nos agriculteurs ou nos pauvres, c’est terrible d’aveuglement. Mais surtout la Russie s’en sort grâce à l’alliance des non-alignés, qui veulent sortir de l’emprise du dollar, et cela lui réussit plutôt bien. Son pétrole et son gaz passent par les « brokers » Indiens et se retrouvent, plus cher, sur nos marchés, et « The Economist » sortait encore récemment un papier sur l’incroyable tenue de l’économie Russe. Néanmoins son problème démographique continue de rogner sa population et la mainmise de Poutine sur tout ce qui brille et rapporte de l’argent, empêche la Russie d’être une économie d’avenir sur les sujets clés, tels que l’IA notamment.

L’Inde souffre, mais continue d’investir, et reste portée et lestée en même temps, par une démographie et un investissement fort dans l’éducation, la formation, la technologie. Si elle n’est pas sur le podium, elle en est toute proche.Enfin la Chine. Comme toujours, on la juge sur son actualité, et on oublie, comme toujours, qu’elle n’en a que faire. Le court terme n’a pas de valeur en Chine. Le chômage des jeunes, sa crise immobilière, son ralentissement post-covid…C’est juste un mauvais moment à passer. Elle connaît la démagogie politique occidentale et l’érosion de ses valeurs, ses incantations sur la réindustrialisation, en France notamment, n'étaient comme toujours, que des contorsions sémantiques destinées à donner le change. La Chine reste l’usine du monde, même si elle perd la partie « bas de gamme’ au profit du Vietnam et exporte progressivement son travail à faible valeur vers ses « amis » de Corée du Nord, qui sont sommés de quitter le charbon pour se focaliser sur des usines Chinoises délocalisées chez eux. Le Vietnam est l’économie la plus en croissance d’Asie. Son PIB a été multiplié par 3. C’est un miracle économique. La Chine vise le long terme et nous laissons faire sans réagir. Elle innove, vend, organise, maille… Toutes les industries majeures seront entre ses mains rapidement (automobile électrique, espace, aérien, agriculture, terres rares, or…) et elle investit massivement dans l’IA, dans le cadre d’un Yalta en cours de discussion avec l’administration Biden depuis 2 années.

Voilà, un petit tiercé des champions du monde du moment. Que faisons-nous, en Europe, pour les rejoindre sur le podium ? Ne cherchez pas, la réponse est « RIEN ».