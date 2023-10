Osint : et si X était le lieu le plus utile pour trouver des informations (À CONDITION de savoir chercher les bons comptes)

Le problème de X est qu’il a une interface graphique extrêmement simple, mais c’est un des outils les plus difficiles qui existent.

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Atlantico : X (anciennement Twitter) est-il un bon réseau social pour trouver de l’information fiable ?

Fabrice Epelboin : Le problème de X est qu’il a une interface graphique extrêmement simple, mais c’est un des outils les plus difficiles qui existent. Il faut interagir avec les bons comptes, en les likant, les suivant, afin de les favoriser. Suivre les bonnes personnes, cela ne veut pas dire les personnes qui sont d’accord avec vous. Si vous le faites, vous dériverez gentiment et ferez partie de la polarisation de l’opinion qui a cours aujourd’hui.

La première chose à faire, c’est de suivre une diversité d’opinions. Vous allez êtes victimes des bulles de filtre, vous serez certains d’avoir raison alors que vous ne faites juste partie d’une micro-communauté sur un réseau social. Twitter doit être utilisé comme un thermomètre de la société.

C’est un très long travail, qui se fait par couches successives, afin d’avoir une panoplie de comptes à suivre très intéressants. Vous commencerez à suivre des comptes avant de vous apercevoir qu’ils diffusent des fake news ou ont une idéologie néfaste. Je prends l’exemple de la guerre en Ukraine, avec des comptes comme Little Think tank ou encore Debunker des étoiles, assez peu regardants sur ce que représente Bandera pour l’Ukraine. Il y a derrière ces comptes des sympathisants nazis.

Pour avoir une base d’informations solides sur X, cela prend un certain temps, environ un ou deux ans. Ce n’est pas un média qui peut vous fournir de l’information du jour au lendemain, du moins de l’information fiable et vérifiée. Il n’existe pas de mode d’emploi proprement dit. Il faut comprendre les dynamiques de flux organisées par l’algorithme. On peut anticiper les effets que l’on va avoir en interagissant avec certains comptes, ou encore faire des veilles thématiques.

Mais il faut avoir des connaissances de base. Si vous allez sur X sans en avoir, vous serez perdu. X est fait pour des gens qui veulent avoir de l’information pointue et qui savent organiser des veilles, sur un ou plusieurs sujets.

Sur X, les Community Notes fournissent un contexte ou débunkent l’information, ce qui marche plutôt bien. X est l’endroit où l’on va trouver une multitude de spécialistes de l’OSINT, qui vont vous expliquer leur raisonnement, en vous fournissant les sons, vidéos et photos. Baptiste Robert, hacker français, fait beaucoup d’OSINT. Quand il le fait, il le fait de manière honnête. Pour n’importe quel citoyen aujourd’hui, il est important d’apprendre les bases de l’OSINT.

Les « sources ouvertes » sont développées en France, cela permet à des communautés de travailler ensemble puisqu’on sur des faits rationnels et scientifiques. Il est aisé de porter la contradiction à un collègue dès que cela est fait sur des bases rationnelles. C’est une activité aussi amusante, une sorte de petit challenge intellectuel. Elle est pratiquée en large partie par des amateurs, tout comme les échecs d’ailleurs.

En temps de crise, cela peut permettre de distinguer le vrai du faux, car les politiques ou les militants vont pousser n’importe quelle information pour peu qu’elle corresponde à leur narratif.

Et X fut bien utile dans l’affaire de l’hôpital frappé à Gaza...

La BBC et Le Monde, par exemple, ont partagé ces fake news. La BBC a pourtant une équipe d’OSINT (sources ouvertes) de très bonne facture. Cela fait plus de dix ans qu’ils en ont en interne. Ce n’est pas un manque de ressources, mais un écroulement du niveau journalistique.

Au siècle dernier, pour trouver l’information, on allait trouver les bons journalistes. Aujourd’hui, l’honnêteté n’est pas de mise. Ni la BBC ni Le Monde ne sont revenus immédiatement sur leurs fake news.

Suite à ces fake news, des synagogues ont été attaquées, en Tunisie et en Allemagne. Cela a des répercussions énormes et il n’y a pourtant aucune sanction vis-à-vis de ceux qui colportent ces fake news. La dernière en date est celle sur Elon Musk, qui d’après les médias officiels, voudrait interdire Twitter en Europe. Or cette fake news a été diffusée par Business Insider, en guerre avec Elon Musk depuis plusieurs mois. Personne n’a pris en compte cette guerre entre les deux, seulement parce que cela allait dans le sens du narratif des médias.