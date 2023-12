Ophir Falk : « Israël est dans une bataille pour la civilisation et c’est beaucoup plus qu’un slogan »

« Une fois que nous aurons détruit le Hamas, nous reprendrons ces efforts de paix », affirme Ophir Falk.

Ophir Falk est conseiller en politique étrangère du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il est titulaire d'une licence en relations internationales (Université hébraïque de Jérusalem), d'un diplôme de droit (Université de Manchester), d'un MBA (Université de Manchester) et d'un doctorat en relations internationales (Université de Haïfa). Il est chercheur invité au Centre d'études sur la sécurité et chargé de recherche à l'Institut international de lutte contre le terrorisme (ICT) à Herzliya. Il est l'auteur de nombreux éditoriaux et articles évalués par des pairs, et coauteur de Suicide Terror : Understanding and Confronting the Threat (2009), et est l'auteur de Does Fair Play Pay Off ? Targeted Killing, Law and Counter-Terrorism Effectiveness (2019).

Nous avons assisté à d'immenses manifestations dans toute l'Europe pour soutenir la Palestine, et les principaux médias ont pris pour argent comptant la version des faits du Hamas. Israël s'attendait-il à une telle situation après le massacre du 7 octobre ?

Je pense que c'est le résultat d'une désinformation et d'un manque de connaissances. Je ne pense pas que les centaines de milliers de personnes qui ont manifesté soient favorables au meurtre de plus de 1 000 hommes, femmes et enfants, ni aux viols, décapitations et meurtres commis par le Hamas le 7 octobre.

Je pense qu'ils sont très mal informés, et c'est pourquoi notre travail consiste à faire connaître la vérité. Il est compréhensible que de nombreuses personnes ne connaissent pas la réalité du conflit israélo-arabe, mais elles voient les images à la télévision et s'inquiètent des pertes civiles. Nous nous en préoccupons également. La différence est que le Hamas cherche à faire autant de victimes civiles que possible, alors que nous faisons le contraire. Le cœur de la stratégie antiterroriste d'Israël est de minimiser les pertes civiles parce que c'est la bonne chose à faire et que c'est la chose la plus efficace à faire. En revanche, le Hamas et les autres organisations terroristes palestiniennes cherchent à maximiser le nombre de victimes civiles, tant israéliennes que palestiniennes. C'est la stratégie du Hamas, non seulement parce qu'il s'agit d'une organisation génocidaire, mais aussi parce qu'il y voit un outil de propagande très efficace pour contraindre Israël à un cessez-le-feu. À cela s'ajoute le principe du "deux poids, deux mesures". Je n'ai pas souvenir de manifestations de masse à Londres, Paris, Madrid ou Barcelone lorsque 600 000 civils ont été tués en Syrie, ou lorsque 5 millions de Syriens sont devenus des réfugiés et se sont installés en Turquie, 2 millions au Liban et 1,3 million en Jordanie.

Israël l'emportera. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous ne l'emportons pas, si nous ne détruisons pas le Hamas, ces sauvages du Hamas prendront d'assaut les rues de Londres, de Paris, de Barcelone et de Madrid. Ils commettront les mêmes actes de barbarie que ceux qu'ils ont commis en Israël le 7 octobre. Comme l'a dit le premier ministre Netanyahu au début de la guerre, "nous sommes dans une bataille pour la civilisation". Ce n'est pas un slogan, c'est la réalité dans laquelle nous sommes plongés.

De nombreux dirigeants politiques de l'UE ont mis sur le même plan le massacre terroriste et la réponse de l'armée israélienne. Le pire cas a été celui du premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a été félicité par le Hamas, ce qui a provoqué une crise diplomatique sans précédent. Comment pensez-vous que cette crise va évoluer ?

Les déclarations du premier ministre Sánchez ont été décevantes et surprenantes, car ce qu'il a dit en Israël était très différent de ce qu'il a dit au point de passage de Rafah. Je pense que la crise diplomatique ne s'améliorera pas dans ces circonstances, mais nous avons reçu de nombreux messages de soutien et d'encouragement de la part d'autres dirigeants et de nombreux Espagnols. Nous apprécions ce soutien.

Lundi dernier, Santiago Abascal, chef de file de la troisième force politique espagnole, a manifesté son soutien à Israël sur le terrain. Un groupe de députés européens de l'ECR était également présent. Quelle est l'importance de tels gestes ?

Ils sont importants et nous apprécions cette manifestation de soutien. Nous devons comprendre que cela nous concerne tous. C'est une bataille pour la civilisation et donc aussi une bataille pour l'Espagne. Ce soutien est un signe de clarté morale, surtout lorsque l'on voit la perte du sens moral dans certaines universités américaines. Cette force est nécessaire face à une faiblesse qui, malheureusement, ne se limite pas à ces universités, mais se manifeste également chez de nombreux dirigeants et personnes mal informées ou qui n'ont pas réussi le test de la clarté morale.

Pourquoi précisément maintenant ? Quelles sont les raisons qui ont poussé le Hamas à perpétrer cet attentat à ce moment précis ?

Le Hamas a perpétré le massacre du 7 octobre pour trois raisons. La première est de tuer des Juifs. Le Hamas est une organisation terroriste génocidaire et l'assassinat de Juifs est détaillé dans sa charte. La deuxième est de kidnapper des Juifs pour faire pression. La troisième est de faire échouer les perspectives de paix avec d'autres pays du Golfe et l'élargissement du cercle de la paix.

Une fois que nous aurons détruit le Hamas, nous reprendrons ces efforts de paix. La force est importante et les pays veulent faire la paix et des alliances avec ceux qui sont forts. C'est vrai au Moyen-Orient, c'est vrai partout. Personne ne s'allie avec les faibles. Israël détruira le Hamas et démilitarisera Gaza afin qu'il ne puisse plus nous attaquer à partir de là. Et, ce qui est peut-être le plus important, la société palestinienne doit se déradicaliser, de sorte que les écoliers palestiniens n'apprennent pas à chérir la mort mais plutôt à aimer la vie, et que les imams prêchent pour la paix dans les mosquées plutôt que pour l'assassinat des Juifs. Lorsque cela commencera, Gaza pourra être reconstruite.

Un groupe terroriste a besoin de refuges pour se préparer et de fonds pour poursuivre ses activités. Si Israël chasse le Hamas de Gaza, peut-il également mettre fin à son financement ?

Oui, je suis sûr que c'est possible. Tout comme personne n'a eu de relations diplomatiques avec ISIS, aucun pays légitime ne devrait avoir de relations diplomatiques ou abriter des "diplomates" du Hamas ou leurs comptes bancaires. C'est scandaleux.

Les organisations terroristes prennent fin. ISIS a pris fin, Aum Shinrikyo a pris fin au Japon, le "17 novembre" a pris fin en Grèce et le Sendero Luminoso a pris fin au Pérou. Il en ira de même pour le Hamas. Il a été créé en 1987 et disparaîtra en 2024. Nous, les Juifs, sommes ici depuis plus de 4 000 ans et nous avons l'intention d'y rester pour toujours.

Il y a encore beaucoup d'otages aux mains des terroristes et il est urgent d'éviter les pertes civiles palestiniennes. S'agit-il de l'opération la plus difficile à laquelle l'armée israélienne ait jamais été confrontée ?

Les forces de défense israéliennes ont fait beaucoup de choses au fil des ans. Le frère du premier ministre a dirigé une mission [l'opération Entebbe] à des milliers de kilomètres d'Israël pour libérer 103 otages en juillet 1976. Au cours des 62 derniers jours, les FDI ont mené des opérations militaires sans précédent.

Au début de la guerre, nous avons été prévenus : "N'allez pas à Gaza, c'est un piège mortel." Nous sommes allés à Gaza. Puis on nous a mis en garde : "Ne vous approchez pas des tunnels terroristes, c'est un piège mortel." Nous sommes allés dans les tunnels terroristes. Puis on nous a mis en garde : "N'allez pas dans les hôpitaux, même s'ils abritent des centres de commandement." Nous sommes allés dans les hôpitaux et nous avons dévoilé les mensonges, les centres de commandement des terroristes, les arsenaux et les tunnels qu'ils utilisent pour se déplacer d'un endroit à l'autre.

Actuellement, les FDI détruisent le Hamas et des centaines de terroristes sont tués chaque jour. Israël fera tout ce qu'il faut pour détruire le Hamas et libérer les otages. C'est la mission que le cabinet de guerre de M. Netanyahou a confiée aux FDI, et je suis certain qu'elles l'accompliront. 110 otages ont déjà été libérés, ce que personne ne croyait possible il y a deux mois. C'est la pression exercée par les FDI qui a rendu cela possible.

Est-il possible de gagner également la guerre de la propagande ?

C'est un grand défi que de faire face à la désinformation, aux doubles standards et à l'antisémitisme. Mais la vérité et les FDI sont de notre côté, et je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Il est important de gagner cette guerre de l'information. Si nous sommes capables de détruire le Hamas - et nous détruirons le Hamas - je pense qu'il sera plus facile de gagner la guerre de l'information, car l'histoire est écrite par les vainqueurs, les gagnants. Lorsque nous avons rencontré Elon Musk il y a quelques mois, il a dit en plaisantant que, dans le passé, l'histoire était écrite par les gagnants après avoir éliminé les perdants ; mais aujourd'hui, les perdants ne sont pas éliminés - au lieu de cela, ils deviennent des rédacteurs pour Wikipédia. C'est plus difficile maintenant, mais nous gagnerons la guerre et la paix.

Et l'Autorité palestinienne ?

Plus de deux mois se sont écoulés depuis le massacre du 7 octobre et les dirigeants de l'Autorité palestinienne n'ont toujours pas dénoncé le meurtre de plus de 1 000 Israéliens : hommes, femmes et enfants - des enfants décapités et des bébés brûlés vifs. Certains de ces dirigeants nient l'existence de ces atrocités et d'autres, comme leur successeur potentiel Jibril Rajoub, sont fiers de ce massacre et pensent qu'il devrait également se produire en Judée et en Samarie. Ces personnes n'obtiendront pas Gaza sur un plateau d'or, comme ce fut le cas en 2005, avant d'être littéralement jetées du haut des toits par le Hamas. Après la destruction du Hamas, la démilitarisation de Gaza et la déradicalisation des radicaux, la paix sera possible.

