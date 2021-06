On les appelle les "talibanes juives"...

Une famille juive dans les rues du quartier ultraorthodoxe de Méa Shéarim, à Jérusalem.

Elles ressemblent à des fantômes. Entièrement bâchées de noir de la tète aux pieds. Même les yeux ne sont pas visibles. En effet, un regard pourrait susciter la convoitise des mâles.

Israël est la terre des contrastes. Sur les plages de la Méditerranée et de la Mer Rouge on peut voir beaucoup de filles aux seins nus, heureusement bien plus nombreuses que les "talibanes juives". Et nul ne peut ignorer que Tel Aviv est une capitale gay internationalement reconnue.

Ce phénomène marginal fait débat en Israël où on le juge inquiétant. Le rabbinat s'en indigne et y voit à juste titre une forme de "fétichisme sexuel". Et même les communautés ultra-orthodoxes désapprouvent. Pour quiconque a lu la Torah ce livre abonde en filles dévêtues et décrit des étreintes rudes et simples connues sous le nom de "mariage biblique."

Mais ces pauvres filles n'ont que faire de la Torah. Elles ont fouillé dans les recoins du Talmud et y ont trouvé (car on trouve tout dans le Talmud...) des passages incitant à la pudeur la plus stricte.

Soyons mauvaise langue. En Israël les filles font comme les garçons leur service militaire. Deux ans sous les drapeaux c'est long ! A l'armée, les soldates portent des jupes courtes. Peut-être que les "talibanes juives" comptent brandir leur pudeur pour échapper aux contraintes du service militaire ?

Une autre hypothèse peut également être envisagée. D'après le Mossad, les espionnes ont des qualités que les espions n'ont pas. Les "talibanes juives" feraient merveille en Afghanistan ou dans d'autres pays musulmans. Mais l'hypothèse que nous retiendrons pour notre part est la suivante : elles sont bêtes à manger du foin !