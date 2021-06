On apprend avec horreur que Laurent Wauquiez a « siphonné des voix à l’extrême droite »…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Fabienne Grébert, la tête de liste EELV dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ne digère pas sa défaite. A qui la faute ? A son programme indigent ? Aux qualités reconnues de Wauquiez ?

Non ! Elle impute sa défaite au fait que Laurent Wauquiez « a siphonné des voix à l’extrême droite ». Il n’aurait pas dû. Mieux aurait valu pour lui siphonner les voix des écologistes en nommant Greta Thunberg citoyenne d’honneur de la ville de Lyon.

Wauquiez s’est abstenu de le faire, ce qui confirme bien que c’est un fieffé réactionnaire. La pauvre Fabienne Grébert ne comprend pas grand-chose à une campagne électorale. Elle ignore que le but des prétendants est toujours de siphonner des voix à leurs concurrents et rivaux.

Comme le bon Dieu n’est pas autorisé à mettre des bulletins dans l’urne, c’est la seule solution. Si tu ne siphonnes pas, tu seras siphonné. Les voix, on les prend, on les arrache, on les vole.

C’est ce qu’avait très bien compris Macron en 2017. Il siphonna à gauche, à droite, au centre et fut élu. A la tête de la France, nous avons maintenant un siphonneur en chef. Le problème pour lui – les régionales en témoignent – c’est que les voix qu’il avait siphonnées ont été siphonnées par d’autres.

Quant à Fabienne Grébert nous nous permettons de lui indiquer que « siphonné » a deux sens ne français. Il y en a un qui lui va comme un gant.