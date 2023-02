Nouvelle contre-offensive russe en vue en Ukraine : même cause, mêmes effets ?

L'armée russe prépare une contre-offensive en Ukraine.

Atlantico : Que sait-on de la contre-offensive russe qu’on semble observer actuellement ?

Jérôme Pellistrandi : Depuis plusieurs jours, on assiste à un effort conséquent des forces russes, l’armée régulière et Wagner, autour de Bakhmout. Il y a une pression très forte pour enfoncer la ligne de front autour de la ville. Cette dernière, qui recensait 60 000 habitants au début de la guerre, n'en compte plus que 6000. Les Russes semblent avoir l’objectif de prendre cette ville rapidement afin d’afficher une forme de victoire. Notamment en agissant avant l’arrivée des renforts blindés occidentaux. Ils essaient de reprendre une dynamique offensive positive avant que l’armée ukrainienne ne reprenne des forces. C’est une course contre la montre. La question qui se pose c’est : est-ce que nous assistons à l’Offensive de printemps ou bien y a-t-il un risque d’autres offensives pour à nouveau attaquer Kiev ? Les Russes ont sans doute appris de leurs erreurs, donc vont-ils risquer de se casser les dents sur Kiev ou sur Kharkiv, difficile à dire. La seule certitude c’est que les Russes ne sont pas dans une dynamique d’apaisement ou de réduction des combats pouvant mener à la table des négociations.

L’approche de la date anniversaire du début de la guerre joue-t-elle dans le déroulement des évènements ?

Jérôme Pellistrandi : Bien sûr. Du côté ukrainien, cela peut donner le sentiment que « c’est dur mais on tient le coup ». Et du côté russe c’est un rappel que l’opération militaire qui devait être rapide est un fiasco et que les objectifs militaires de Poutine ne sont pas remplis. Et la Russie a construit un nouveau rideau de fer avec l’Ouest. Si les plans de la Russie avaient réussi, l’Occident aurait été mis devant le fait accompli. Mais actuellement, il semble exclu tout rapprochement entre la Russie et l’Ouest. Nous sommes dans une nouvelle phase et, pour Poutine, il y a urgence à gagner la guerre.

À Lire Aussi

En Russie, la peur s’installe après le retour au pays de soldats du groupe Wagner

Les Ukrainiens étaient-ils préparés à cette éventualité d’une contre offensive ?

Jérôme Pellistrandi : Oui, les Ukrainiens sont efficaces depuis le début du conflit mais le temps joue plutôt contre eux, malgré l’aide occidentale et notamment pour des raisons démographiques. Vladimir Poutine dispose d’une ressource humaine quasiment illimitée, pas l’Ukraine. Moscou pense avoir la profondeur stratégique qui l’a déjà sauvée par le passé. L’Ukraine, elle, sans aide, risque de s’effondrer face à une Russie jusqu’auboutiste. Dans la phase actuelle, l’objectif des Ukrainiens, c’est tenir la ligne de front autant que possible et tenir en attendant les équipements lourds. Mais ils ne seront pleinement opérationnels qu’en mars ou avril. C’est ce laps de temps qu’il faut tenir en limitant les pertes humaines et territoriales.

Les Russes peuvent-ils réussir leur action ?

Jérôme Pellistrandi : Ils peuvent grignoter du terrain et progresser un peu. Mais admettons qu’ils arrivent à récupérer Bakhmout, quel objectif ensuite ? Et surtout à quel prix. Même s’ils réussissent, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Et il leur faudrait des mois pour atteindre l’intérieur de l’Ukraine. Prigogine a parlé d’un an et demi pour réussir à conquérir la totalité du Donbass.

Les Etats-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement la Russie, la France a fait de même pour la Biélorussie. Est-ce le signe d’une inquiétude particulière ? Peut-être que la menace est particulièrement sérieuse ?

Jérôme Pellistrandi : Oui cela répond sans doute à une inquiétude, mais le ministère des affaires étrangères français n’a pas communiqué officiellement sur quelles sont ses menaces. Nous sommes dans une situation qui rappelle celle d’il y a un an quand on a demandé aux ressortissants de quitter la Russie peu avant l’annonce du début de l’opération.