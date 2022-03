Notre microbiote intestinal détermine bien plus nos personnalités et niveaux d’énergie que nous le croyons

Des personnes circulent, à Lyon, dans une reproduction géante d'intestin installée sur une place du centre ville.

Ali Boolani est Professeur agrégé à l'Université Clarkson. Il a obtenu son doctorat en physiologie appliquée à l'Oklahoma State University avant de poursuivre une bourse post-doctorale à l'Université de Géorgie en psychologie de l'exercice. Le travail d'Ali se concentre sur la mesure objective et subjective de l'énergie et de la fatigue, l'influence de l'énergie et de la fatigue sur le mouvement humain et les interventions visant à améliorer les sensations d'énergie et de fatigue. Son travail publié le plus récent a noté que l'énergie et la fatigue sont deux humeurs physiologiquement distinctes et ses travaux actuels montrent que l'énergie et la fatigue influencent différemment le mouvement humain.

Atlantico : Dans une étude récente publiée dans Nutrients, vous avez identifié quatre humeurs : l'énergie mentale (EM), la fatigue mentale (MF), l'énergie physique (EP), la fatigue physique (FP), et analysé l'impact du microbiome intestinal sur celles-ci. Quelle est la force de ce lien ?

Ali Boolani : Il s'agit d'une étude exploratoire qui a été menée sur 20 adultes en bonne santé. Pour les travaux sur le microbiome intestinal, il s'agit d'un nombre très faible. Toutefois, compte tenu du coût des recherches sur le microbiome intestinal, nous voulions diffuser ces connaissances afin que les scientifiques puissent commencer à explorer cette relation en profondeur. C'est ce type de travail exploratoire qui constitue l'épine dorsale de la science. Nous avions besoin d'effectuer ce travail exploratoire pour nous assurer que cette voie mérite d'être explorée. Mon laboratoire prévoit de mener une étude auprès de 500 personnes pour confirmer nos résultats plus tard cet été.

Comment avez-vous découvert cela ? Est-ce quelque chose qui était déjà connu ?

Des travaux récents de mon laboratoire ont montré que, biologiquement, l'énergie et la fatigue sont deux états d'esprit unipolaires distincts (on peut être énergique et fatigué simultanément). En outre, mes travaux montrent également que, sur le plan biologique, l'énergie et la fatigue présentent des aspects mentaux et physiques distincts (on peut être à la fois mentalement énergique et physiquement faible). Cette distinction est relativement nouvelle et les chercheurs d'autres laboratoires qui ont étudié le microbiome intestinal et la fatigue ont considéré la fatigue comme l'absence d'énergie (si vous êtes énergique, vous n'êtes pas fatigué). Ces chercheurs n'ont pas non plus fait de distinction entre les aspects mentaux et physiques de l'énergie et de la fatigue. Nous avons voulu explorer s'il y avait un microbiome intestinal unique associé à l'énergie mentale et physique et à la fatigue.

Quels éléments du microbiome influencent le plus nos humeurs ? Y en a-t-il un qui influence plus que les autres ?

Ces travaux sont encore exploratoires, mais nous avons constaté que le microbiote intestinal associé aux bactéries inflammatoires était associé à la fatigue, tandis que le microbiote intestinal associé au métabolisme était associé à l'énergie. Cela confirme les résultats précédents de mon laboratoire, selon lesquels l'énergie est associée aux réponses métaboliques, tandis que la fatigue est associée aux réponses inflammatoires.

Les traitements et certains régimes alimentaires pourraient-ils affecter nos humeurs et notre énergie ?

Nous ne le savons pas encore. C'est pourquoi nous avons présenté ces résultats. Nous espérons que ces travaux nous amèneront à déterminer si le fait de modifier notre régime alimentaire, l'exercice physique et le sommeil peut influencer notre prédisposition de longue date (comment nous nous sentons normalement) à l'énergie et à la fatigue. À l'heure où nous nous dirigeons vers une médecine de précision, notre espoir est de mettre en lumière ces résultats afin que les chercheurs puissent tenter d'évaluer si les traitements qui modifient le microbiote intestinal pourraient également modifier nos humeurs.

À terme, si nous modifions notre microbiome intestinal, pourrions-nous modifier notre personnalité ?

C'est ce que nous espérons découvrir. Il est intéressant de noter que nos travaux précédents ont montré que notre trait de personnalité relatif à l'énergie et à la fatigue influence notre réaction à la caféine, au sommeil et à l'exercice. Il serait intéressant de voir si nous sommes capables de modifier le microbiome intestinal pour modifier nos traits de personnalité et obtenir les réponses souhaitées à diverses interventions. Je pense qu'il s'agit d'une voie qui mérite d'être explorée, et nous espérons la poursuivre à l'avenir. Tout d'abord, nous devons terminer notre étude sur 500 personnes.

