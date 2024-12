Noël à Miller Point ou une comédie douce amère sur la puissance émotionnelle de nos maisons d’enfance

Jane Barnwell fait, enseigne et écrit sur le cinéma. Elle est maître de conférences en pratique des médias contemporains à l'Université de Westminster - où elle enseigne la pratique et la théorie. Diplômée de l'Université de Leeds et de la Northern School of Film & Television, elle a commencé sa carrière à la BBC, avant de travailler comme designer indépendante.