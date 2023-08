Niger : Dieu que ce putsch est joli…

Le président du Niger Mohamed Bazoum avec le président du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby Itno

Ce qui s’est passé au Niger tient en apparence en quelques lignes. Un coup d’Etat a eu lieu. Le président légitime a été déchu. Et une junte militaire a pris le pouvoir.



Allons au-delà des apparences. Pas un seul coup de feu n’a été tiré et il n’y a eu ni morts ni blessés. Le président chassé du pouvoir n’a même pas emprisonné. Il est toujours dans sa résidence présidentielle (certes surveillée). Il est donc plutôt bien traité. Il reçoit des visites. Ainsi son ami, le numéro un tchadien, s’est rendu chez lui et ils ont posé ensemble pour une photo.



Les putschistes n’ont pas empêché l’avion du président tchadien d’atterrir et ne lui ont pas non plus barré la route de la résidence présidentielle. Tout cela se passe manifestement entre gens du monde. Ainsi, le président renversé a eu tout loisir d’accorder une interview au Washington Post. On a connu des conditions d’incarcération plus féroces !



Pourquoi autant de gentillesse ? C’est une question de pragmatisme. Parfois une ethnie ou un groupe prend le pouvoir puis est renversé par un autre. Il est évident que les putschistes actuels craignent la vengeance des potentiels nouveaux maîtres du Niger. S’ils sont virés, celle-ci pourrait être terrible. Et les putschistes, quels qu’ils soient, tiennent à leur peau. Le putsch est une spécialité africaine. En l’espace de 10 ans, le Niger en a connu quatre. Là-bas, il semple que cela s'appelle l’alternance.