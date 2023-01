"Napoléon III, la modernité inachevée" de Thierry Lentz : une synthèse précise et documentée de la vie de Napoléon III, une réhabilitation bienvenue

POINTS FORTS

C’est un vrai livre d’historien, très bien documenté, et pourtant facile à lire. L’iconographie est abondante malgré un prix relativement modique. A cet égard, les portraits individuels des personnages essentiels sont bienvenus : Persigny, Morny, Rouher, Emile Ollivier. La chronologie, la bibliographie et l’index des noms propres sont très professionnels.

S’agissant de la substance, l’auteur montre avec bonheur l’influence des années de formation sur la philosophie politique et le libéralisme économique de l’empereur. Le rôle décisif personnel de l’empereur, souvent contre l’avis de ses soutiens traditionnels dans la césure de 1860 entre l’empire autoritaire (1852-1860) et l’empire libéral (1860-1870) est décrit de manière convaincante. C’est le marqueur classique d’un véritable homme d’Etat. En sens contraire, les conséquences de la maladie de l’empereur sur les désastreuses décisions de politique extérieure de 1870 et des quelques années précédentes sont bien mises en évidence. Les événements et l’entourage de Napoléon III ont alors largement décidé à sa place.

L’auteur évite un défaut courant de l’historiographie française, la place souvent insuffisante accordée à la dimension économique et sociale. Un chapitre de trente pages intitulé « le modernisateur » lui est consacré. Les faits saillants de la modernisation politique, économique et sociale y sont soulignés : l’accroissement progressif du rôle du parlement, le développement des grandes infrastructures, notamment ferroviaires, et des grandes banques, le droit des sociétés, les accords de libre-échange, le droit de grève.