My dead bird

Cette jeune comédienne de cinéma et de télévision est plus connue sous les traits d’un personnage récurrent de « Plus belle la vie » ou dans « la trilogie marseillaise » tournée par Daniel Auteuil. Elle est formée à l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier et c’est au cours de sa rencontre avec Marion Guerrero – sa metteuse en scène - qu’elle découvre le clown et qu’elle crée son personnage de « Little Frida ». Au théâtre, elle a joué sous la direction d’André Wilms, Emmanuel Daumas et Bruno Geslin.