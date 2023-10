Multiculturalisme anglo-saxon VS Universalisme Républicain : le double échec des modèles d’intégration européens

"Marche pour la Palestine", dans le cadre d'une manifestation nationale pro-palestinienne, à Londres le 14 octobre 2023.

Atlantico : Quelques jours après l’emballement médiatique sur la frappe contre l’hôpital de Gaza, quel constat faites-vous sur la situation ?

Stéphane Audrand : Ce que nous voyons est un emballement que nous ne savons maîtriser qu'en Occident, ce qui est le paradoxe. Aujourd'hui, les gouvernements en Israël et aux Etats-Unis, qui sont très prudents sur cette affaire, sortent des éléments. Mais il y a beaucoup de pays où la vérité ne suffit pas. Comme nous avons vu ce vendredi, le ministre des Affaires Étrangères jordanien dire qu'il ne croyait pas à la version des faits d'Israël, qui leur mentait depuis longtemps.

Nous sommes dans un moment fascinant de post-vérité, plus de 10 ans après le Printemps Arabe où beaucoup de régimes se sont contentés de mettre la poussière sous le tapis tout en cherchant à assurer leur développement économique et leur sécurité matérielle pour gérer leur acceptabilité. Cependant, sur ces questions d'embrasement, d'opinion et de passion ; des gouvernements arabes ont indéniablement peur d'une insurrection. Donc il vaut mieux maintenir une position qui accepte le mensonge pour ne pas avoir une révolution dans la rue et dire qu'Israël n'a rien détruit. Car certains gouvernements ne sont pas certains de la réaction de la rue. La Jordanie en est un exemple. Ils ne sont pas très confortables quant à leur capacité à maintenir l'ordre s'il y a un embrasement social, à l'instar de la Tunisie ou du Maroc. Ce dernier, qui a normalisé ses liens avec Israël et dont la population est très pro-palestinienne de manière exacerbée, marche un peu sur des œufs.

On a vu des manifestations pro-palestine s’organiser en France et dans d’autres capitales européennes. Nous avons importé le conflit chez nous ?

Sur le conflit actuel entre Israël et le Hamas, au Royaume-Uni ou en France, nous observons des sociétés qui se polarisent beaucoup.

Que ce soit le mode d’intégration britannique par le respect de toutes les différences dans l’espace public ou le cadre français où l’on essaye de gommer les différences dans l’espace public ; aucun des deux cadres n’empêchent la société de se positionner sur ce conflit qu’on importe chez nous. Spécifiquement le modèle anglo saxon qui a essayé de cacher des modèles sociaux derrière des modèles culturels en mettant en avant l’exacerbation des différences culturelles. C’était aussi une façon de détourner le regard des problèmes sociaux.

En Europe, on voit une polarisation qu’on ne voit pas ailleurs. En France et au Royaume-Uni particulièrement car ce sont les deux anciennes puissances mandataires du Proche-Orient. Ce sont les deux puissances qui ont été très longtemps impliquées dans cette zone. Nous avons une histoire avec cette région qui fait que nous importons ces conflits d’une manière beaucoup plus exacerbée qu’ailleurs. Depuis une vingtaine d’années, nous voyons monter ce conflit. C’est désormais un conflit qui définit une génération sur le plan de l’activisme. Tout comme le changement climatique est en train de définir aussi une génération.

J’ai connu ces années de montée lente d’une forme d’antisémitisme qui se cachait derrière l’antisionisme fin des années 90 quand j’étais à la fac. On critiquait la mauvaise volonté du gouvernement israélien, on citait Desproges parce que c’est une icône de gauche et donc on pouvait faire des blagues sur les juifs. Mais on ne faisait pas de blagues sur les arabes parce que c’était pour le FN. Toute une génération a, petit à petit, pris en main ce problème des droits palestiniens. Il y a cependant un vrai sujet. Nous ne sommes pas capables d’assurer objectivement aux palestiniens une vie, une sécurité et une tranquillité qui soient dignes. De la même façon que Israël ne garantit toujours pas sa sécurité vis-à-vis de son voisinage. Il garantit sa sécurité face à des invasions, mais pas face à une menace terroriste permanente

Les réseaux sociaux jouent-ils un rôle dans cette importation du conflit ?

Les réseaux sociaux sont des accélérateurs de problèmes. Pas des générateurs de problèmes. Les racines de cette importation de conflit sont très longues. Elles sont liées à notre passé historique dans la région. La France a été puissance mandataire en Syrie et au Liban. Les Anglais étaient puissance mandataire en Palestine. Nous avons contribué à façonner une partie de l’histoire de cette région. Nos élites y sont restées très attachées.

Il y a aussi de forts moments de culpabilité dans notre histoire. La France a eu une histoire vis à vis de la Shoah qui a été difficile. Les britanniques aussi s’en sont voulus pour un certain nombre de choses pendant et après la seconde guerre mondiale. Il y a une extrême sensibilité liée à nos histoires. Clairement, ni le modèle britannique, ni le modèle français ; il n’y en a pas un qui marche mieux que l’autre face à cette importation du conflit. Des deux côtés de la Manche, nous avons quelque chose à repenser sur la façon dont nos sociétés perçoivent et interagissent avec ce conflit.