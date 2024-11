Sur la pente raide

Moteur de déclin : voilà pourquoi l’Europe perdra infiniment plus que des emplois en perdant son industrie automobile

L’évolution de l’automobile vers l’électricité a des conséquences sur le groupe moto-propulseur, beaucoup plus simple et demandant moins de pièces et donc de travail et sur la batterie dont la conception joue un rôle critique dans les performances du véhicule.