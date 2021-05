Des violences avaient éclaté lors d'une manifestation pro-Palestine le 19 juillet 2014.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La manifestation pro-palestinienne de samedi a été interdite par Darmanin. Pour justifier sa mesure, il a évoqué le précédent d’une manifestation semblable en 2014 qui avait été suivie, selon ses propos, de « graves atteintes à l’ordre public ». Il aurait mieux fait de l’autoriser : il est bon que la haine puisse se montrer aux yeux de tous pour qu’on sache qui sont ces doux pacifistes.

On va vous dire maintenant ce qu’étaient ces « graves atteintes à l’ordre public ». Ce jour-là, la banlieue avait pris le RER pour venir dans la capitale. Des manifestants se sont rués vers la synagogue de la rue de la Roquette. Elle a dû à la présence de policiers et de jeunes Juifs de ne pas être saccagée.

Les manifestants criaient « mort aux sionistes » en français et « mort aux juifs ! » en arabe. Un peu partout dans Paris et en banlieues, des restaurants cacher ont été dévastés et des magasins juifs pillés. Ici et là, des Juifs ont été frappés.

Et on appelle ça une manif alors qu’il s’agit tout simplement d’un pogrom. Quelque temps auparavant, une autre manifestation du même type s’était déroulée boulevard Richard-Lenoir. Deux Juifs portant kippa se trouvaient là. Une meute d’une trentaine de personnes s’est précipitée sur eux pour les rouer de coups.

La décision de Darmanin a eu le don de mettre Eric Coquerel en colère. Le député de La France Insoumise a protesté. Avec cet argument supposé imparable : « il y a eu des débordements dans d’autres manifestations et pourtant elles n’ont pas été interdites ».

Coquerel aurait dû préciser si ces débordements s’accompagnaient de lynchages de Juifs. Précisons qu’il y a aussi, parfois, des manifestations pro-israéliennes. A notre connaissance, elles n’ont jamais été accompagnées de pillages de kebabs et de lynchages d’Arabes.