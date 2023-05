"Mort au couvent" d'Oscar de Muriel : une enquête pas très catholique. Mais quel suspense

"Mort au couvent" d'Oscar de Muriel est à découvrir aux éditions Les Presses de la cité.

MORT AU COUVENT

Une enquête pas très catholique ! Mais quel suspense !

De Oscar de Muriel

Les Presses de la Cité

Traduit de l’espagnol (Mexique) par Vanessa Canavesi

Parution le 2 février 2023

341 pages

16,90 €

Notre recommandation : BON

THÈME

Au Mexique un couvent en 1688 dans lequel tous les péchés ont l’air monnaie courante et ou plusieurs religieuses sont retrouvées massacrées selon des rituels païens. Afin d’éviter une redoutable intervention des moines de l’Inquisition, une religieuse, une novice et sa servante mènent l’enquête…Tout est possible dans ce couvent et chacune des sœurs peut être suspectée.

Alina, jeune fille noble a été mise au couvent par sa grand-mère car c’est moins onéreux qu’une dot ! Mais il se passe des choses bizarres dans ce couvent : des morts violentes, des pratiques pas très … catholiques ! Alina se retrouve au cœur d’une enquête dans laquelle les soupçons portent tour à tour sur différentes religieuses. Le suspense nous tient en haleine jusqu’au dernier chapitre.

POINTS FORTS

Nous sommes transportés au XVII ème siècle dans un pays sous le joug de l’Inquisition et de ses excès et qui, par la conquête espagnole, mêle toutes les cultures. Les croyances ancestrales persistent malgré le poids de l’Eglise catholique.

Dans ce couvent on peut croiser toute la hiérarchie des castes de l’époque : indigènes, métis, noirs, espagnols. .. et toutes les règles de cette communauté religieuse sont décrites et bien détaillées y compris la gourmandise de ces dames.

Tous ces éléments historiques et religieux ajoutent du piment à l’enquête.

QUELQUES RÉSERVES

Le style de l’écriture – ou sa traduction – ralentit à mon avis un peu le rythme de l’enquête qui reste bien ficelée quoiqu’un peu « simple ».

ENCORE UN MOT...

Vivement la suite des aventures de Alina !

Cette novice rebelle et insolente nous séduit par son caractère indomptable et le trio de détectives qu’elle forme avec la sœur et la servante nous enchante.

UNE PHRASE

“ Une fois seule, Alina décacheta l’enveloppe. À l'intérieur, elle trouva une lettre scellée de la même façon qui portait cette inscription :

Brûle ce message après l’avoir lu. Si l’un des deux sceaux est brisé, écris-moi immédiatement.

Alina ouvrit le message à la hâte. Il n’y avait que deux lignes, mais elles suffirent à lui glacer le sang.

Tu vas faire des cauchemars.

Si tu ne veux pas finir sur le bûcher, n’en parle à personne, pas même à ton confesseur.” Page 7

L'AUTEUR

Oscar de Muriel, un écrivain mexicain de 40 ans, est chimiste de formation.

Mort au couvent est son premier livre publié en France. C’est le premier volume d’une série de polars historiques, Les mystères de sœur Juana.

Pour son personnage principal, l’auteur s‘est inspiré de sœur Juana Inès de la Cruz, une grande lettrée mexicaine du XVII ème siècle, dont l’œuvre poétique figure parmi les plus emblématiques de la langue espagnole.