"Monsieur Nostalgie" de Thomas Morales : Souvenirs, souvenirs…Le parfum des Trente Glorieuses à déguster absolument !

“ Ma France à moi avait l’accent de Darrigade, l’œil charbonneux de Maurice Ronet, la mine rabelaisienne de Jean Carmet, la peau satinée de BB, la douleur enfouie de Reggiani, la voix enrouée de Claudia Cardinale, l’angoisse de Charles Denner et les cavalcades de Philippe de Broca, les ballets des DS et des 404 sur la route des vacances, le coq au vin de ma grand-mère, les illustrés de Goscinny, le swing de Nino Ferrer et la profondeur de Michel Delpech, les coteaux enneigés de mon Sancerrois et les éditos de Mauriac, la liberté de Claire Brétécher et les vestes éclatantes de Michou, le saxo de Manu Dibango et la douceur de Claude Jade. Cette France me manque. Je ne guéris pas de cet abandon-là.”(p. 58)