"Mon dîner avec Winston" d'Hervé Le Tellier : un souper, quelques tons en dessous

Si les destinées des deux personnages sont aux antipodes l’une de l’autre, on ne saurait cependant bien déterminer lequel des deux est le plus mal parti dans la vie. En effet, Le Tellier rappelle à quel point le jeune Winston eut à souffrir de l’indifférence affective maternelle et du mépris affiché par son père, mort trop tôt pour mesurer le potentiel de sa progéniture. Ce passé extrêmement douloureux n’est pas pour rien dans les crises de dépression (appelées par lui « black dog ») ou la succion forcenée des cigares par Churchill devenu adulte.

On perçoit mieux la fonction conférée à l’admiration sans borne de Charles dans la phrase que ce dernier lui adresse : « Si vous, alcoolique et dépressif, avez sauvé le monde, alors tous les espoirs sont permis. "