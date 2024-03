"Miss Peregrine et les Enfants particuliers" de Ransom Riggs : un roman fantastique présenté par une jeune chroniqueuse de 10 ans

"Miss Peregrine et les Enfants particuliers" de Ransom Riggs est publié aux éditions Livre de poche Jeunesse.

"Miss Peregrine et les Enfants particuliers"

De Ransom Riggs

Livre de Poche Jeunesse à partir de 12 ans

Traduit de l’anglais par Sidonie Van den Dries

Parution le 7 juin 2011

435 pages

9,90 €

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Ce livre est le premier tome d’une série de huit livres.

Jacob Portman est un adolescent normal de 16 ans ; quand il était petit, il adorait écouter les histoires fantastiques de son grand-père, Abe, sur l’orphelinat de Miss Peregrine où il a grandi.

En effet, Abe est un juif qui a passé son enfance au pays de Galles où ses parents l’avaient envoyé pour le protéger des nazis. Il s’est retrouvé dans un orphelinat pour « enfants particuliers » ; d’après Abe, ces enfants avaient des capacités incroyables, surnaturelles, pour se protéger des « Monstres ».

Un soir, Jacob retrouve son grand-père gravement blessé et l’étrange créature qui a commis ce crime s’enfuit devant lui. Avant de mourir, Abe laisse une étrange énigme à son petit-fils… Cette énigme pousse Jacob sur les traces des enfants particuliers…Ont-ils vraiment existé ? Sont-ils encore en vie ? Pourquoi vivaient-ils cachés ?

POINTS FORTS

J'ai énormément aimé ce livre, pris beaucoup de plaisir à plonger dans l'univers fantastique et fantaisiste de Miss Peregrine. Les changements d'années m'ont captivée. J'ai été impressionnée par les pouvoirs et caractères des enfants particuliers ; plus on avance dans le livre, plus on découvre les personnages et leurs vraies natures.

QUELQUES RÉSERVES

C'est un livre assez long avec parfois des détails peu intéressants, mais le temps passe vite en le lisant !

ENCORE UN MOT...

Les mystères des liens entre vie passée et vie actuelle sont prenants. Je recommande ce livre à toute personne aimant le fantastique et j’ai hâte de lire le prochain tome !

UNE PHRASE

« Les étoiles aussi sont des voyageurs du temps […] combien de ces points lumineux provenaient de soleils déjà morts ? […] Si tous les soleils à l’exception du nôtre s’éteignaient ce soir, combien de vies nous faudrait-il pour comprendre que nous étions seuls ? »

« Quand quelqu’un refuse de t’ouvrir sa porte, au bout d’un moment tu arrêtes de frapper. »

«On s’accroche à nos contes de fées jusqu’à ce que le prix de ces croyances deviennent trop exorbitant ».

L'AUTEUR

Né en 1979 dans le Maryland et ayant grandi en Floride, Ransom Riggs est un auteur et réalisateur américain.

Il a étudié la littérature anglaise au Kenyon College de l’Ohio. Il a ensuite étudié le cinéma à l’Université de Californie du Sud.

Il a réalisé plusieurs courts métrages, couronnés de prix. Miss Peregrine et les enfants particuliers est son premier roman.

Il est l'auteur entre autres de la série des Miss Peregrine, La méthode Sherlock Holmes, Talking Pictures.

Ransom Riggs vit aujourd'hui à Los Angeles.