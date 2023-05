Microsoft se lance dans un énorme pari sur la fusion nucléaire

Microsoft vient de signer un accord avec Helion Energy pour produire de l'électricité à partir de la fusion nucléaire.

Greg De Temmerman est directeur général du think tank Zenon Research. Docteur en physique expérimentale et chercheur, Greg De Temmerman a travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de la fusion nucléaire. Entre 2014 et 2020, il était coordinateur scientifique sur le projet ITER. Il a publié plus de 230 articles dans des revues à comité de lecture et donné de nombreuses conférences. Il est également chercheur associé à Mines-ParisTech PSL.

Atlantico : Alors que les scientifiques rêvent de fusion nucléaire depuis des décennies, Microsoft se lance dans l’aventure et vient de signer un accord avec Helion Energy pour produire de l'électricité à partir d'un générateur de fusion. Que sait-on de cet accord ?

Greg De Temmerman : Microsoft s'est engagé à acheter l'électricité que produira le premier réacteur d'Helion en signant un Purchase Power Agreement, un accord de long-terme qui assure à Helion la garantie que l'électricité produite sera vendue. A ma connaissance, le prix payé par Microsoft n'a pas été divulgué. Mais cette annonce est plus un symbole qu'autre chose. Tout d'abord parce que Helion vise un premier réacteur d'une puissance de 50 MW soit 32 fois moins que la puissance de l'EPR de Flamanville. Et de plus, si Helion ne délivre pas sur ses promesses cela ne change pas grand-chose pour Microsoft.



L’entreprise a-t-elle vraiment des chances de parvenir à créer de l’électricité grâce à la fusion nucléaire ? S’agit-il d’un pari risqué de la part de Microsoft ?



Il est impossible de dire avec certitude si Helion réussira ou pas- l'entreprise a levé beaucoup d'argent et a donc des moyens assez conséquents à sa disposition. Peu d'informations sont disponibles sur les résultats récents de cette entreprise, et donc il est difficile de savoir si l'annonce fait suite à des résultats encourageants ou est un coup de com’. On peut tout de même noter que l'entreprise est encore dans une phase de recherche et développement et que les Etats-Unis sont encore en train de réfléchir à comment réglementer la fusion nucléaire (puisqu'il n'existe aucun réacteur pour l'instant).



Quelle est la technologie de fusion nucléaire utilisée par Helion Energy ? En quoi diffère-t-elle des approches traditionnelles en matière de fusion nucléaire ?

Helion utilise le concept de fusion magnétique: un gaz est chauffé à très haute température et confiné par des aimants très puissants. Contrairement à ITER qui utilise un système de confinement qui a la forme d'un tore, Helion utilise une géométrie linéaire et un système par impulsion. Mais la plus grosse différence avec la grande majorité des autres concepts en développement concerne le combustible. ITER par exemple utilisera des isotopes de l'hydrogène (deuterium et tritium) alors qu'Helion utilise un mélange de deuterium (issu de l'eau lourde) et d'helium-3. Ce choix de combustible a l'avantage de produire beaucoup moins de neutrons et donc de déchêts en fin de vie du réacteur. Par contre, là ou un mélange deuterum-tritium nécessite une température de 150 millions de degrés, la fusion de l'helium-3 demande des températures de l'ordre de 500 millions de degrés et des performances jamais atteintes jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup moins de recherche sur ce type de réactions



À quel point maîtriser la fusion nucléaire serait une révolution pour l’humanité ? Quels sont les avantages de ce système ?

Je n'aime pas trop le terme de révolution car le système énergétique est d'une taille telle que les choses mettront beaucoup de temps à changer. Il est bon de rappeler que l'humanité consomme chaque année 15 milliards de tonnes de charbon, pétrole et gaz...

Néanmoins la fusion présente sur le papier des avantages énormes: pas d'émissions de CO2, production pilotable, combustible abondant, et pas de création de déchets à vie longue. Des arguments qui sonnent particulièrement bien au moment où nous devons décarboner le plus vite possible nos sociétés.