Michael Attias : l'art suprême du saxophoniste alto

Ce concert est donc l’occasion pour moi de présenter l’art suprême de Michael Attias. Il se réclame de trois figures majeures de l’histoire du jazz moderne : Lee Konitz dont la personnalité fut suffisamment forte pour s’écarter dès 1949 de l’ombre tutélaire de Charlie Parker ; Paul Motian, le batteur du premier trio de Bill Evans, connu pour sa musicalité extrême et son sens mélodique, avec lequel Michael a joué et Anthony Braxton dont l’instrument privilégié est l’alto, mais qui est poly-instrumentiste et connu pour ses théories musicales abracadabrantesques. C’est évidemment un maître et il a contribué à renouveler le langage musical dès le début des années 1970. Nous l’écoutions avec stupeur au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le groupe Circle formé par Chick Corea. Michael a reçu son enseignement et a joué avec lui.

Comment voulez-vous, lorsqu’on revendique un tel héritage, ne pas devoir relever le défi et développer à son tour, un art musical exigeant, par lequel on tente, jour après jour, de forcer les portes de l’avenir et de poursuivre l’acte créateur, à la recherche du son nouveau absolument, et proprement inouï, recherché déjà par ses de devanciers ? Et de tenter de produire ce qui se fait de mieux dans la création contemporaine ?

Avec l’art suprême de Michael, nous sommes assurément au sommet. Je lui ai écrit un jour, et peut-être s’en souvient-il, qu’il faisait partie de ceux, peu nombreux, capables de porter le jazz actuel aux confins, c’est-à-dire à la limite extrême de ce qu’il est possible de produire en jazz.

Certains esprits grincheux ont prédit, avec la disparition progressive des créateurs d’exception, la fin du jazz, comme on dit la fin de Dieu, la fin de l’homme ou la fin de l’histoire. Je ne sais si le jazz a partie liée avec ces grands ensembles dits Lalangue, comme a écrit un jour le philosophe J-C Milner, mais l’art de Michael contribue à invalider cette thèse catastrophiste des "collapsologues du jazz", même s’il faut inventer l’expression.