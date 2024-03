"Melody" de Martin Suter : une enquête finement menée

La villa Aurora où vit Peter Stotz est un véritable mausolée à la mémoire de Melody ce qui permet de mesurer l’ampleur du drame de sa vie et son obsession pour la disparue. Les personnels de maison en place depuis longtemps ont connu la jeune femme et veillent avec bienveillance sur leur employeur fragilisé.

Au fil des causeries au coin du feu Tom et Stotz deviennent proches. Au décès de celui- ci Tom devient son exécuteur testamentaire. Au-delà de ce qui incombe à son rôle, il est si intéressé par cette histoire qu’il souhaite mener son enquête à partir des rares indices relatés par Stotz dont les recherches n’avaient pas abouti. Tom et Laura, la petite nièce de Stotz devenus intimes, reprennent les recherches.

Quelques clés pouvant expliquer cette disparition sont détenues par les salariés ou l’environnement amical de Stotz, ceci se révélant à la lecture appliquée du roman. D’autre part Melody est issue d’une famille marocaine traditionaliste qui a déjà promis sa fille à un homme au pays et n’accepte pas son inclinaison pour Stotz.

Ce roman est particulièrement bien construit. En dehors de la douleur de Stotz qui a statufié Melody, on mesure combien sa disparition a pu l’affecter et l’humilier au regard de son positionnement social. Le récit de la cohabitation platonique de Melody hébergée par Stotz après qu'elle ait quitté sa famille est très finement conté et on mesure bien que cela a dû attiser sa passion et accroître son besoin de savoir.