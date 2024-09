Elizabeth Kealy-Morris est maître de conférences et chercheuse dans le domaine de l'habillement et de l'appartenance à l'Institut de la mode de Manchester. Originaire des États-Unis, elle a travaillé dans l'imprimerie et l'édition à New York avant de s'installer à Manchester, au Royaume-Uni. Elle donne des cours sur des sujets liés aux études de mode, notamment la théorie critique, le développement de marques, les principes du marketing et la pratique de la communication graphique dans le domaine de la mode. Elle est rédactrice en chef adjointe de la revue Fashion, Style and Popular Culture, une collection d'Intellect Books.