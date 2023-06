MDMA 1, racisme 0 : ces drogues psychédéliques qui pourraient transformer les personnalités toxiques

Laboratoire de pharmacie.

Dans une étude publiée récemment, des chercheurs ont montré qu'il était possible d'influencer les traits de personnalité d'un individu par la consommation de drogues.

Harriet de Wit est professeure au département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de l'université de Chicago.

Atlantico : Vous avez récemment publié l'étude : La MDMA peut-elle changer les valeurs sociopolitiques ? Réflexions d'une participante à la recherche. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il était possible d'influencer les traits de personnalité d'un individu par la consommation de drogues ?

Harriet de Wit : Nous ne pensions pas pouvoir influencer les traits de personnalité d'un individu en lui administrant la drogue. Il a participé à une étude contrôlée en laboratoire qui portait sur une question différente (à savoir les réponses neurales au toucher social). Ses réactions psychologiques à la drogue étaient totalement inattendues et spontanées.

Votre étude porte sur un patient, Brendan. Quels ont été les résultats de l'expérience ?

Comme indiqué ci-dessus, les résultats de l'expérience ne sont pas liés à l'anecdote que nous avons publiée concernant ses réactions psychologiques. Nous avons étudié l'activation cérébrale lors du toucher social.

Ont-ils été conformes à vos attentes ?

Ses réactions psychologiques correspondaient à de nombreux rapports anecdotiques d'utilisateurs sur les effets pro-sociaux de la drogue. Cependant, nous ne nous attendions certainement pas à ces effets dans le contexte de notre étude contrôlée en double aveugle.

Comment expliquez-vous ces effets ?

Je n'ai pas d'explication valable pour cette expérience remarquable. Le médicament a semblé le soulager de conflits psychologiques pressants et lui permettre de voir son comportement et ses croyances sous un angle différent. Je ne sais pas comment cela se produit, en termes d'actions cérébrales d'une drogue.

Les changements de personnalité, de valeurs et de priorités provoqués par l'utilisation de médicaments psychotropes sont-ils durables ?

Nous ne le savons pas. Cependant, une partie importante de toute expérience de drogue psychédélique utilisée en thérapie est le suivi intensif, au cours duquel l'utilisateur intègre l'expérience de la drogue dans sa vie, généralement avec un thérapeute, afin d'en maximiser les bénéfices. Dans le cas présent, le participant a déclaré avoir travaillé longtemps après l'expérience, afin de déterminer comment ses connaissances pourraient améliorer sa vie quotidienne.

Tous les patients peuvent-ils être sensibles à ce type de traitement qui affecte leurs valeurs sociopolitiques ?

C'est très peu probable. Je pense que la personne doit être prête à changer, ouverte au changement, avoir une certaine vision des choses et poursuivre avec beaucoup de réflexion et d'efforts.

N'y a-t-il pas un risque biologique et éthique à essayer d'influencer les valeurs sociopolitiques d'un individu par la consommation de drogues ?

Je ne vois pas de risque biologique immédiat. Je vois des risques éthiques si la drogue est utilisée pour amener délibérément quelqu'un à changer de valeurs et de croyances. Il est surprenant de constater que la plupart des rapports (anecdotiques) faisant état de ces changements transformateurs vont dans le sens "positif" d'une augmentation de l'amour, de la générosité et de l'engagement envers la communauté. Néanmoins, il est possible que l'ouverture d'esprit soit utilisée à mauvais escient par de mauvaises personnes.