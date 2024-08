Présider mais pas gouverner

Marine Le Pen, du (énième) KO debout… à la victoire par chaos ?

Dans une interview accordée au Figaro après la défaite de 2022, Marine Le Pen disait “vouloir présider et non gouverner”, idée plus que surprenante pour une candidate chevronnée tant elle va à l’encontre de l’histoire et de la pratique de nos institutions.