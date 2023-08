Marine Le Pen à l’Elysée en 2027 ?

Si l’on suit Darmanin, il faut, pour qu’il gagne, « ne pas laisser filer les classes populaires et moyennes ». Or, c’est de là-bas que viennent les principaux soutiens de la patronne du Rassemblement national.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le premier flic de France ne cache pas ses ambitions. Il veut être président en 2027. Pour asseoir sa candidature, il a organisé dimanche une réunion dans sa ville de Tourcoing.

Tout le gratin de la macronie était présent y compris Elisabeth Borne qui ne le porte pas dans son cœur. Darmanin a reçu le soutien de Sarkozy qui a déclaré qu’il avait « toutes les qualités requises pour être président ».

Pas sûr que ça lui porte chance, la parole de l’ancien président étant largement démonétisée. Darmanin a désigné son adversaire : Marine Le Pen. Il s’agit pour lui de se présenter comme un barrage contre l’extrême droite. La stratégie de la peur. Mais Marine Le Pen fait-elle encore peur ?

D’autres obstacles se dressent sur le chemin qui mène à l’Elysée. Un flic à l’Elysée ? Des millions de manifestants que sa police a réprimés ne rallieront certainement pas sa candidature.

Pour Darmanin, ce n’est pas gagné. Pour Marine Le Pen non plus. Le duel s’annonce sanglant et sans pitié entre les deux candidats putatifs. En plus, Edouard Philippe, qui n’a pas dit son dernier mot, se tient en embuscade !