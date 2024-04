Marina van Zuylen : savoir ne penser à rien !

"L'art d'être distrait" de Marina van Zuylen, à retrouver aux éditions Flammarion.

La seule science que ne possèdera jamais l’IA, c’est-celle qui consiste à ne PAS penser. Tous les robots du monde ne pourront jamais rêvasser, cette manière humaine -tellement humaine- de se perdre de vue un moment « pour mieux se retrouver » ( l’art et la manière de laisser notre esprit vagabonder comme le faisait, par exemple, Roland Barthes face à la splendeur de tel ou tel Haïku japonais ) ; or, nous apprend l’ essayiste anglo-saxonne Marina van Zuylen dans son (subtil) essai :« L’art d’être distrait- se perdre pour se trouver » (Flammarion, Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clotilde Meyer ), la capacité qu’ont certains (rares) humains de pouvoir se fortement concentrer pour mieux appréhender telle ou telle problématique a vu ses vertus triompher au fil des apprentissages de l’humanité, certes.Personne n’en disconvient. Cependant – et beaucoup moins célèbre- l’art de ne penser à rien, cette manière de laisser à son cerveau une totale vacuité, est une composante essentielle de l’intelligence et de la créativité.

« R appelons-nous que Nietzsche affirmait trouver ses idées les plus fécondes en se promenant sans but ; pour être valable à ses yeux, une pensée devait surgir de la déambulation », rappelle l’essayiste Marina van Zuylen, qui se penche en philosophe et artiste de la pensée sur la notion de « distraction », révélant les plaisirs et les perspectives méconnues de l’éparpillement mental, les petits et grands miracles qu’il accomplit. »

Parfait exemple de ce vagabondage riche de conséquences créatives : les rêveries de Roland Barthes face à tel ou tel Haïku (cf. bref poème japonais).( Lire- à propos du haïku vu par Barthes : « La préparation du roman » Point/Seuil/ L’empire des signes / Point-Seuil) .

Au passage, deux exemples de haïkus :

« Sur la pointe d'une herbe

devant l'infini du ciel

une fourmi »

Ozaki Hôsai (1885-1926)

Et encore :

« Ce matin l'automne -

dans le miroir

le visage de mon père »

Murakami Kijô (1865-1938)

«La dialectique entre présent et passé ou plutôt entre instant et souvenir fait dire à Barthes que dans le haïku » : « Le sens n’ est qu’un flash, une griffure de lumière. » Roland Barthes (1915-1980)

« Griffure de lumière . » C’est beau.Cherchons donc désormais nos « griffures de lumière ». Nous irons mieux, malgré l’actualité et le deuil, forcément.

« N ous sommes la seule espèce capable de se connecter et se déconnecter à des objets, d’à la fois s’y attacher et s’en détacher. En vertu de notre incapacité de rester continuellement concentré, et du fait de notre propension à sauter d’une pensée à une autre, nous produisons et créons accidentellement des merveilles », affirme Marina van Zuylen dans son « Art de la distraction ». Un ouvrage nécessaire.

En cette période extrêmement cruelle -pour ne pas dire barbare-, vu ce printemps moche que nous vivons en France, nous sommes sollicités par les impératifs de notre métier avec, en toile de fond,une actualité stressante ; le temps devient une peau de chagrin. Ce pourquoi cette bible de l’art et de la manière de savoir se détacher afin de rêvasser , mine de rien, nous fait tant de bien. Bravo, voici le remède plaisant ô combien qui nous aidera à supporter ce moche printemps. Annick GEILLE

« Le malaise et la culpabilité attachés à la distraction sont largement liés à la tendance, dans notre culture, à assimiler activité et valeur. Si vous êtes absorbé par une tâche, occupé à taper fiévreusement votre clavier, vous avez l’air beaucoup plus respectable, pour ne pas dire plus « bankable », que si vous êtes en train de rêvasser sur un banc dans un parc .(Marina van Zuylen/ L’art d’être distrait/Flammarion Avril 2024) En librairie le 24 octobre prochain.

Franco-américaine, Marina van Zuylen est professeure de littérature comparée à Bard College (État de New York). Elle trouve dans l’oisiveté des qualités philosophiques. Elle a publié Éloge des vertus minuscules en 2023, livre « coup de coeur des libraires », qui a reçu un excellent accueil critique .

Charles Darwin- concentré sur ses recherches, se vit, à la longue, privé d’émotions artistiques

Dans Aux étudiants, aux enseignants, qui rassemble les premières réflexions de William James sur les principes de la psychologie, le philosophe américain livre une série de remarques étonnantes sur les dangers de l’extrême concentration. L’attention, selon lui, est une vertu à double tranchant, qu’il faut cultiver en douceur plutôt qu’inculquer à toute force : il en a été convaincu en lisant le poignant aveu auquel se livre Charles Darwin dans son autobiographie . Ce dernier y explique en effet combien la concentration absolue qu’il a vouée toute sa vie au projet exclusif de théorie de l’évolution a ruiné sa pensée non linéaire, émoussé son goût pour la musique, pour Shakespeare, et même pour les arts visuels. Dans l’étonnante entrée du 1er mai 1881, Darwin conclut amèrement que ses ambitions scientifiques ont fini par atrophier son cerveau, bannir ses poètes favoris et altérer définitivement son jugement de goût : « Jusqu’à l’âge de trente ans environ, tous les genres de poésie [...] me procuraient un grand plaisir ; de même, à l’école, je me délectais de Shakespeare, surtout des pièces historiques. J’ai aussi raconté qu’autrefois, j’aimais beaucoup la peinture, et plus encore la musique. Mais, depuis plusieurs années, je ne supporte plus de lire une seule ligne de poésie ; j’ai essayé récemment de lire Shakespeare, et je l’ai trouvé ennuyeux à mourir. J’ai également perdu presque tout goût pour la peinture et la musique. [...] Mon esprit semble être devenu une sorte de machine à moudre de grandes séries de faits pour en tirer des lois générales, mais pourquoi cela a-t-il causé l’atrophie de la partie du cerveau qui commande le sens esthétique, je ne puis me l’expliquer. [...] Si je devais revivre ma vie, je me ferais une règle de lire un peu de poésie et d’écouter de la musique au moins une fois par semaine : peut-être les parties de mon cerveau aujourd’hui atrophiées auraient-elles pu ainsi se maintenir en activité. Perdre ces goûts est non seulement une perte de plaisir, mais c’est peut-être aussi dommageable à l’intellect et à nos facultés morales, puisque cela affaiblit notre capacité de ressentir des émotions6.

La soudaine imperméabilité esthétique de Darwin est une forme particulière d’anhédonie, en l’espèce l’incapacité de ressentir un quelconque plaisir à travers l’art . James présente ce mal mystérieux dans un passage de ses conférences intitulé « Les lois de l’habitude » : notre capacité de ressentir des degrés subtils d’émotion, affirme-t-il, repose sur la pratique, la mobilisation régulière de façons non téléologiques d’appréhender le monde. Dès lors que le cerveau cesse de poursuivre des buts gratuits – musique, poésie, peinture – et limite son champ d’action à la description factuelle, à la quête exclusive d’informations, alors sa souplesse émotionnelle et esthétique se détériore. Esthétiquement « atrophié » et affaibli, le cerveaude Darwin n’est plus capable de retrouver le « plaisir » fugace procuré par sa « capacité de ressentir des émotions ». Son malheur évoque celui du bourreau de travail qui, désœuvré, se retrouve complètement désemparé. La découverte fortuite du texte de Darwin fit comprendre à James que ses élèves avaient besoin d’être impliqués esthétiquement et non seulement intellectuellement dans leurs études. Pour produire une pensée riche, la concentration doit être stimulée par des ondes de choc empathiques . Inversement, l’attachement de Darwin à un unique objet d’étude a provoqué chez lui une profonde mélancolie, un sentiment de déconnexion. Si, pour James, l’art nous aide à reprendre possession du monde autour de nous, la malédiction de Darwin serait au contraire l’impossibilité de reconquérir un monde perdu.