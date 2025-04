Roger Watson est un universitaire britannique, ancien professeur d'infirmières à l'université de Hull. Il est rédacteur en chef de Nurse Education in Practice et membre du comité de rédaction de WikiJournal of Medicine. Il a été le président fondateur de la Lancet Commission on Nursing et l'un des membres fondateurs du Global Advisory Group for the Future of Nursing (groupe consultatif mondial pour l'avenir des soins infirmiers). En 2020, M. Watson a été élu vice-président de la Conférence nationale des professeurs d'université. En 2022, il a été élu président de la Conférence nationale des professeurs d'université.