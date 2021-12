Mardi soir, 19h

Gilles Legardinier est un écrivain et scénariste à la carrière totalement atypique. Après un début sur les plateaux de tournage dès l’âge de 14 ans aux États-Unis, c’est un véritable touche à tout du cinéma mais Il se met aussi à l’écriture et deux thrillers – L’Exil des anges(2009) et Nous étions les hommes (2010) – sont accueillis très positivement par la critique comme par le public et couronnés par plusieurs prix. Il connaît un succès phénoménal avec sa première comédie, Demain j’arrête!, qui sera le roman francophone le plus vendu de l’année 2011 avec plus de 1 300 000 exemplaires, toutes éditions confondues. Suivront Complètement cramé!, Et soudain tout change, Ça peut pas rater!, Quelqu’un pour qui trembler, Le premier miracle, Une fois dans ma vie, Pour un instant d’éternité, Une chance sur un milliard (2020) et Mardi soir, 19 h. en 2021.

LE LECTEUR : Clémentine Domptail se forme dans plusieurs écoles de théâtre ce qui lui permet de jouer au cinéma dans La chambre obscure et Petite misère aux côtés d’Albert Dupontel. La télévision lui ouvre ses portes, grâce au téléfilm Mon vrai père puis Avocats et Associés, Plus belle la vie …. Elle enregistre des livres audio, des documentaires etc.